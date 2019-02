Şi cu buze mutilate, şi cu banii luaţi. Coşmarul prin care au trecut mai multe moldovence pentru că şi-au dorit buze mai mari (FOTO)

Mai multe tinere care şi-au făcut operaţii estetice la un salon cu renume din Capitală spun că au fost duse de nas. Pacientele susţin că în loc de acid hialuronic în buze li s-a injectat biopolimer, o substanţă sintetică ce nu se asimilează în organism şi care este interzisă pe piaţa europeană. Acuzaţiile în adresa cabinetului medical cu pricina au început să curgă după ce bloggeriţa Gabriela Damir şi-a povestit experienţa pe o reţea de socializare.



"Am mers împreună cu mămica mea la o consultaţie, i-am spus medicului ce am avut în trecut, că cândva mi-am făcut buzele şi i-am spus şi unde le-am făcut. Doamna a spus, Gabriela acuş te controlez dar eu ca specialist de departe văd că e vorba de biopolimer", a spus Gabriela Damir, victimă.



După ce şi-a făcut publică povestea, Gabriela a primit zeci de mesaje de la tinere care susţin că au trăit experienţe similare.



"Nu mi s-a cerut nici un certificat sau măcar o permisiune de la părinţi. Eram minoră. După o oră m observat foarte mari dureri de buze, de cap, nu puteam mânca, avem buzele foarte umflate, vinete", a declarat Leyla Gumbatov, victimă.



"Eu am făcut trei operaţii pentru extragerea granulelor, dar oricum ele nu se extrag o sută de procente. Eu acum am foarte mari probleme din cauza asta, eu mă complexez, mi-e foarte greu să merg la stomatolog. Eu am încercat diverse proceduri cu enzime, cu fermenţi, absolut nu ajută nimic", a spus Ana-Marie Vrabie, victimă.



Multe din fetele care spun că sunt victimele aceluiaşi medic au refuzat să vorbească în faţa de filmat, dar au oferit fotografii din care se vede în ce stare sunt buzele lor. Specialistul vizat a fost de negăsit la salon, iar angajaţii spun că acesta este în concediu.



- Din păcate ea este plectă din ţară. Noi în lipsa ei comentarii nu vom da. De când este plecată în concediu?

- De pe 30.



Medicii esteticieni spun că injectarea biopolimerului este o procedură periculoasă, care are consecinţe pe termen lung.



"Imposibil de a-l înlătura în realitate acest polimer, fiindcă el este injectat în mai multe direcţii şi se injectează pe o trăiectorie oarecare şi intră în ţesuturi", a declarat Anatol Taran, medic estetician.



Pacientele intenţionează să semneze o petiţie şi să acţioneze medicul în judecată.