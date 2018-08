ŞI-AU TESTAT GRATIS SĂNĂTATEA: "Un doctor pentru tine" a ajuns în Lărguţa, Cantemir

În cadrul campaniei "Un doctor pentru tine" cele mai frecvent se depistează boli cardiologice şi neurologice. Echipa de medici a ajuns şi în raionul Cantemir. Oamenii au făcut coadă la uşa doctorilor. Unii părinţi şi-au adus copiii la un control medical de rutină, înainte de noul an şcolar. Iniţial, au fost verificate persoanele care stau la evidenţă cu diferite afecţiuni, apoi doritorii.

Din cei aproximativ 2 800 de locuitori ai satului Lărguţa din raionul Cantemir, majoritatea stau la evidenţă cu boli de inimă şi neurologice.

Spitalul raional din Cantemir duce lipsă de medic cardiolog, astfel că oamenii sunt nevoiţi să vină tocmai la Chişinău pentru un control medical. Când au fost anunţaţi că în sat vine o echipă de specialişti, printre care şi un cardiolog, sătenii s-au bucurat.



"Am venit la consultație. Cu aritmia, cu inima. Am din 2009, şi cardioversie am avut. E bun aşa. Să vină mai des", a spus locuitorul satul Lărguţa raionul Cantemir, Dumitru Vasile.



Artiom Baba a suferit un insult acum un an şi jumătate. După acest accident vascular, bărbatul are probleme şi cu tensiunea. Astfel că este nevoit să meargă cu regularitate la medic.



"Populația de la noi trebuie să fugă pentru orice consultație la Cantemir, sau cum eu, tocmai la Chişinău. Bani şi timp, 50 de lei încolo, 50 înapoi.E tare bun aşa să fie", a spus locuitorul satul Lărguţa raionul Cantemir, Artiom Baba.



Şi Aurelia Cozma a venit la oftalmolog cu cei doi copiii ai săi. Medicul a constatat că micuţii nu au probleme cu vederea, astfel că le-a indicat câteva exerciţii de relaxare şi fortificare a retinei.



"Când priveşti mult, când faci temele, ca să nu spună că îi dor ochii, încleiați o bulină pe geam şi priveşti bulina, apoi peste geam."



"Au venit medicii aici şi am decis să le fac un control. Sunt mulţumită", a spus locuitoarea satul Lărguţa raionul Cantemir, Aurealia Cozma.



"Vreau să trec cu ochii. Am trecut la Cantemir, dar vreau să mai trec odată", a spus locuitoarea satul Lărguţa raionul Cantemir, Evlampia Costandachi.



Astăzi, circa 300 de locuitori au satului Lărguţa au beneficiat de consultații medicale gratuite. Unor pacienţi le-a fost recomandat tratamentul de care au nevoie. Altora le-a fost întocmită o nouă fișă de indicaţii.



"Cu hipertensiune stau la evidenţă peste 200 de persoane. La neurolog tot sunt mulţi, în jur de 100 de persoane. L-ar fi de dorit mai des, satul este mare, pacienţi sunt mulţi, oamenii nu au posibilitate să se deplaseze", a spus asistenta medicală de familie, Maria Bagrin.



Campania "Un doctor pentru tine" a fost lansată la iniţiativa premierului Pavel Filip. 100 de medici endocrinologi, cardiologi, stomatologici şi neurologi oferă consultaţii medicale gratuite oamenilor de la sate.