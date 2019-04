Şi-au scos caii de fier din garaje şi au mărşăluit pe străzile Capitalei

Sute de motociclişti din întreaga ţară şi-au turat motoarele după o iarnă întreagă de hibernare.

Aceştia şi-au dat întâlnire în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Vuietul de motoare a atras atenţia trecătorilor, iar PMAN s-a transformat pentru o oră într-o enormă parcare pentru bikeri.



De la sărbătoarea cu miros de benzină nu au lipsit frumoasele însoţitoare ale motocicliştilor,

care au ţinut să-şi îmbrace cele mai sexy costume din piele.

Chiar dacă nu are o însoţitoare care să-i bucure ochii, Igor Kazak, un împătimit de motociclete din Rîbniţa, spune că are în schimb un talisman devotat, care îi ţine de urât la drum.



"Maimuţa. Este foarte mişto. Nu cere nici mâncare, nici bani, nici înregistrare. Are şi rucsac. Este şi ea un biker."



Cu talismane preţioase au venit şi membrii unui club de restaurare a motocicletelor retro din Chişinău. Cel mai vechi exemplar pe care aceştia l-au expus are mai bine de 60 de ani.



"Motocicleta a fost cândva într-o comendatură militară. Eu am luat-o într-o stare aşa, mai deplorabilă, am restaurat-o, şi mergem cu ea aproape toată ziua".



În total, la parada moto au venit peste 450 de împătimiți de motoare.



"Vrem din nou, să le organizăm orăşenilor o sărbătoare. Să le creem buna dispoziţie".



"Să aducem buna vestire automobiliştilor, că Republica Moldova sunt şi motociclişti, care vrem să fim şi noi respectaţi, cum respectăm şi noi".

După ce au făcut înconjurul Capitalei, bikerii au revenit în scuarul catedralei. Sezonul pe două roţi se încheie în luna noiembrie.