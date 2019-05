Şi-au îndeplinit visul: O sută de copiii au jucat şah cei mai buni jucători din Europa

Şi-au îndeplinit visul de a juca împotriva campionilor. Aproximativ o sută de copiii au susţinut partide simultane de şah cei mai buni jucători din România, Georgia, Belarus şi, evident, Moldova. Tinerii amatori, cu vârste între şapte şi 16 ani, au fost împărţiţi în grupuri astfel încât au jucat 11 contra unui campion.



"Sunt emoţionată. Profesorii şi părinţii mi-au spus că ei sunt profesionişti şi poate o să pierd. Dar eu cred că o să câştig."



"A venit marele maestru Dmitrii Svetuşchin şi am onoarea să joc cu dânsul. Îmi pare foarte bine că am venit aici, nu degeaba mi-a spus antrenorul şi părinţii că trebuie să vin, să-mi perfecţionez jocul."



Campionii spun că simultanul e un bun exerciţiu pentru tineri şi că în acest fel vor fi stimulaţi să înveţe şi să devină cât mai performanţi.



"Cu siguranţă îi ajută. Îi ajută experienţa asta. Şi eu când eram copil am participat la astfel de simultane cu mari maeştri şi maeştri internaţionali şi ţin minte că m-a ajutat", a spus campionul României la şah, Lucian-Costin Miron.



"Este un exerciţiu obligatoriu pentru ţările care respectă șahul şi tradiţiile șahului, comunicare dintre maeştri şi novici. Îi putem motiva, stimula sau pur şi simplu să le inspirăm dragostea faţă de şah", a spus campionul Georgiei la şah, Baadur Jobava.



Partidele au fost urmărite de sute de curioşi, printre care şi părinţii jucătorilor. Fiecare piesă eliminată de pe tabla de joc stârnea vii emoţii în public.



Potrivit organizatorilor, astfel de jocuri vor mai fi organizate şi în alte localităţi.



"Asemenea simultane intenţionăm să organizăm în majoritatea centrelor raionale. Şahul este tot mai popular, avem foarte mulţi doritori de a se ocupa cu şahul. Mult mai mulţi copii care se înscriu la competiţii", a spus secretarul general al Federaţiei de Şah a R. Moldova, Valeriu Coadă.



Participanţii la simultan au fost selectaţi în funcţie de performanţele obţinute la competiţiile locale şi naţionale.