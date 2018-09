Şi-au găsit locuinţa de vis şi s-au mutat în ea. Soţii Curecheru din Bălţi au aplicat la programul Prima Casă 2

Tot mai multe familii sau tineri necăsătoriţi apelează la Programul "Prima Casă" pentru a-şi cumpăra o locuinţă.

Ion Curecheru activează de 5 ani în calitate de salvator în oraşul Bălţi. Acum câteva luni, bărbatul a aplicat la programul "Prima Casă 2".



"Cam vreo trei săptămâni a durat până am adunat toate actele", a menţionat a menţionat Ion Curecheru, salvator, beneficiar "Prima Casă-2"



Tot atât de repede, tinerii şi-au găsit şi locuinţa de vis. Cu cei 16 mii de euro pe care i-au împrumutat de la bancă, soţii şi-au cumpărat un apartament cu două camere în oraşul Bălţi. În iulie, tânăra familie s-a mutat la casă nouă.



"Am luat pe 10 ani apartamentul. Salariul ne permite, ne rămâne şi de cheltuială. Mobilă am cumpărat. Achităm aproape 3.000 de lei lunar", a spus Ion Curecheru.



Soţii Curecheru nu regretă faptul că au aplicat la "Prima Casă 2", mai ales că programul guvernamental prevede ca jumătate din suma creditului va fi achitat de stat.



"Este al nostru, aşa cum este. Pe viitor, e casa noastră. Chiar dacă achităm, rămâne al nostru, nu plătim pentru cineva", a precizat Maria Curecheru, soţia lui Ion.

Amintim că doar săptămâna trecută au fost depuse 65 de solicitări de creditare. Ceea ce înseamnă o medie zilnică de 13 cereri. Potrivit Ministerului Finanţelor, în primele trei luni de implementare a programului guvernamental pe zi se înregistrau doar cel mult trei solicitări în acest sens.

Până acum, au fost depuse, în total, 527 de cereri, iar 445 de persoane au beneficiat deja de credite pentru prima casă. Acestea au o valoare totală de 204 milioane de lei. Pentru programul "Prima Casă 2", destinat bugetarilor, au optat, deocamdată, 53 de doritori, pentru care statul va plăti jumătate din creditul contractat.

De la lansarea programului "Prima Casă 3", 73 de familii şi-au cumpărat locuinţe cu susţinerea statului. Două cupluri cu 5 şi, respectiv, 4 copii au beneficiat deja de achitarea integrală a creditului ipotecar. De asemenea, de o compensare de 50 la sută din împrumut au avut parte şapte familii. Pentru 36 de beneficiari, statul a achitat 25 la sută din prețul imobilului. Iar 28 de familii, care au câte un copil, au primit un suport financiar de zece la sută din valoarea creditului contractat.

Programul "Prima Casă", lansat de Guvern, este destinat persoanelor cu vârsta de până la 45 de ani, care sunt angajate oficial şi nu au alte credite ipotecare. Statul garantează 50 la sută din împrumut. Preţul locuinţei nu trebuie să depăşească un milion de lei, iar rata inițială este de 10 la sută.