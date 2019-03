ŞI-AU GĂSIT DREPTATEA: Au fost sesizate 210 plângeri la APC din partea cumpărătorilor nemulţumiţi de calitatea gadgeturilor

Tehnologiile informaţionale se dezvoltă pe zi ce trece, iar din acest motiv şi moldovenii care cumpără gadgeturi devin mai pretenţioşi şi vor să aibă acces la produse calitative. Doar anul trecut, au fost înregistrate 210 sesizări din parte cumpărătorilor nemulţumiţi de dispozitivele vândute în magazine. Cifra este cu 30 mai mare decât în 2017. Oxana Groza este una dintre victimele care a cumpărat online un telefon mobil, iar când i-a fost livrată comanda a avut o supriză neplăcută.



"Nu se deschidea softul. Propunea doar limba engleză şi chineză, adică limbile accesibile rusă cel puţin sau româna nu erau. Copilul plecase în clasa întâi, adică e copil mic şi limba chineză şi engleză nu poseda copilul. Am fost atrasă de preţ", a spus Oxana Groza, consumator.



După ce a depistat problema a apelat pentru ajutor la Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor. La doar două săptămâni, cei patru mii de lei plătiţi pentru telefon i-au fost restitutiţi.



"Am încercat am restartat noi singuri. Am apelat la ei, am fost refuzată, adică am scris de nenumărate ori plângeri până la urmă totuşi am hotărât să apelez la APC. Singură nu m-am aşteptat în două săptâmâni mi-au fost returanţi banii", a zis Oxana Groza, consumator.



Multe dintre aceste cazuri au fost abordate în cadrul unei conferinţe dedicate Zilei Internaţionale a Drepturilor Consumatorilor.



"Fiecare an trebuie să fie anul consumatorilor, fiecare lună, fiecare săptămână, fiecare oră trebui să fie ora consumatorilor şi depinde de fiecare dintre noi", a declarat Chiril Gaburici, Ministrul Economiei şi Infrastucturii.



"La noi legile sunt, anume acele legi în favoarea consumatorilor sunt aplicabile. Consumatorul nu trebui să depindă de anumiţi factori şi eu ca conducere mi-am propus asta în următorul timp să fac. Consumatorul trebuie doar să depună plângere atâta tot", a zis Iurie Eremia, director APC.



Anul trecut, la Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor au fost depuse 2155 de petiţii.