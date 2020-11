Şi-au făcut alegerea. Pentru ce au votat cei opt candidaţi la prezidenţiale şi ce îndemn au avut pentru cetăţeni

Rând pe rând, şi candidaţii la prezidenţiale au venit la secţiile de votare. Dorin Chirtoacă a ajuns primul la urne. Preşedintele Partidului Liberal a venit singur.



El a declarat că a votat pentru Unirea cu România şi i-a îndemnat pe cetăţeni să iasă la urne.



"Am votat pentru Unirea cu România şi împotriva confiscării Republicii Moldova de către cei de la Kremlin. Puterea aparţine doar cetăţenilor, toţi politicienii suntem astăzi pe zero", a spus candidatul Blocului Electoral "Unirea", Dorin Chirtoacă.

Maia Sandu a fost însoţită de colegii de partid. Liderul PAS a menţionat că a votat pentru ordine în ţară, pentru dreptate şi pentru bunăstare.



"Am votat pentru un stat care să lucreze pentru oameni, să ajute oamenii, am votat pentru un stat care să creeze oportunităţi de angajare la locuri de muncă bine plătite aici, acasă. Nu vă fie frică de ploaie, ieşiţi la vot", a spus candidatul PAS, Maia Sandu.



Candidatul PLDM, Tudor Deliu, a venit la urne cu soţia. El spune că îşi doreşte în fruntea Preşedinţiei o persoană care să asigure suveranitatea ţării.



"Am votat pentru scoaterea din izolare a Republicii Moldova. Am votat pentru un preşedinte care să garanteze suveranitatea, independenţa şi integritatea", a spus candidatul desemnat de Partidul Liberal Democrat, Tudor Deliu.



Octavian Ţîcu s-a prezentat la secţia de votare alături de familie. Liderul PUN i-a îndemnat pe moldoveni să meargă la urne, deşi vremea nu este tocmai prielnică.



"Aceste alegeri sunt aşa cum au fost dintotdeauna o luptă pentru Est sau Vest şi noi putem astăzi împreună să demonstrăm că obţiunea noastră este pentru o reîntregire cu România şi Uniunea Europeană", a declarat candidatul PUN la funcţia de şef al statului, Octavian Ţîcu.



Andrei Năstase, alături de soţie şi de fiica mai mică, a menţionat că este o zi importantă şi că a votat pentru o ţară din care oamenii să nu mai plece.



''Pentru o Moldova de mâine, pentru o Moldova dreaptă, educată, o Moldova sănătoasă. O Moldova în care vrei să trăieşti, nu vrei să pleci şi nici nu trebuie să pleci din cauza unor politicieni mici cu rânzele mari'', a spus candidatul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.



Iar candidatul formaţiunii "Partidul Nostru" a votat însoţit de părinţi şi de fiica sa.



Renato Usatîi vrea un şef de stat pentru care bunăstarea vârstnicilor şi a copiilor să fie o prioritate.



''Am votat pentru o viaţă mai bună. Ca statul sa aiba grija de toţi cetăţenii, şi de pensionari şi de copii, aşa cum am eu grijă de copii şi părinţii mei. Am votat ca cei care se află în diaspora să nu-şi mai sărute copii prin skype'', a spus candidatul Partidului Nostru, Renato Usatîi.



Iar Violeta Ivanov vrea ca următorul preşedinte al ţării să asigure o infrastructură modernă şi o economie dezvoltată.



''Am votat pentru ca satele noastre să prospere pentru a şterge diferenţa dintre sat şi oraş, ca cei care trăiesc de la sate şi să se bucure de aceleaşi condiţii ca şi cei de la oraş'', a spus candidatul Partidului "ȘOR", Violeta Ivanov.



Candidatul independent, Igor Dodon, a fost ultimul concurent electoral care şi-a exercitat dreptul la vot. Dodon a venit la secţie cu soţia şi a spus că a votat pentru stabilitate în Moldova.



''Am votat pentru dezvoltarea economică, pentru păstrarea stabilităţii politice în Republica Moldova. Am votat pentru echilibru în relaţiile cu prietenii, cu partenerii noştri externi. Eu vă îndemn pe toţi să participăm la vot, să fim activi'', a spus candidatul independent, Igor Dodon.