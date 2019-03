Şi-au etalat inteligenţa şi agerimea minţii. 250 de elevi din ţară au demonstrat că pot vorbi engleza mai fluent ca limba maternă

În timp ce unii adulţi abia pot lega două cuvinte în limba engleză, 250 de şcolari din ţară au demonstrat că pot vorbi engleza mai fluent ca limba maternă. Elevii, cu vârste între 10 şi 14 ani, care provin din mai multe raioane, s-au duelat în cadrul concursului de limbă engleză "The World Scholar's Cup" care se desfăşoară în peste 80 de ţări.



Concursul, la care au participat 82 de echipe, s-a defăşurat la o şcoală privată din Chişinău, de la 09:00 până la 20:00. Elevii şi-au etalat inteligenţa, agerimea minţii, creativitatea şi au demonstrat că ştiu ce înseamnă spiritul de echipă.



"Suntem din Edineţ şi am avut foarte multe emoţii. A fost foarte interesant pentru că opoziţia a adus nişte motive foarte bune de ce este bun, însă şi noi am adus motivele noaste şi cred că putem câştiga", a menţionat Vitalie Fuior, elev.



"Engleza este a doua limbă după cea maternă şi sunt foarte bucuroasă că o cunosc", a spus Loredana Sandu, elevă.



Juriul a fost format din profesori selectaţi din mai multe raioane ale ţării. Aceştia au ţinut cont atât de corectitudinea limbii elevilor, cât şi de modul de exprimare.



"Criteriile sunt: cât de fluent vorbeşte copilul, cum îşi expune ideile, analizăm şi limbajul gesticulațiilor, contactul vizual. Toate acestea sunt importante pentru ei, cum dezvăluie ideea şi câte exemple", a declarat Irina Mucea, profesoară de limbă engleză.



Concurenţii şi-au demonstrat cultura generală, dar au fost testaţi şi la scrierea unui eseu în echipă: "Tema mea este despre ştiinţă, cum ne afectează tehnologia, îndeosebi smartphone-urile, internetul şi calculatorul. Nu pot să spun că e destul de dificil".



"The World Scholar's Cup" se organizează din 2007. Astfel de întreceri au loc în peste 40 de ţări din întreaga lume şi avem 140 de evenimente", a subliniat Thomas Brauee, organizator internaţional.



Organizatorii spun că această competiţie este o oportunitate pentru elevii din Republica Moldova.



"A învăţa nu înseamnă doar ceva plictisitor, ne-am adunat împreună să celebrăm cunoştinţele,creativitatea, lucrul în echipă şi să cultivăm dragostea de a învăţa, de a cerceta", a punctat Inga Chiosa, organizatoarea competiţiei regionale.



Echipa câştigătoare va merge în Statele Unite ale Americii, unde va concura cu cei mai talentaţi copii de pe glob. Prima ediţie a concursului "The World Scholar's Cup" din Moldova a fost organizată anul trecut, iar reprezentanţii noştri au fost la Barcelona, de unde s-au întors cu medalii de aur şi argint.