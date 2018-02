Şi-au bătut soţii sau concubinii. Zeci de femei, în atenţia Inspectoratului de Probaţiune sau îşi ispășesc pedeapsa la Rusca

Cine spune că femeile nu pot lovi cu pumnii se înșeală. Anul trecut, 134 de agresoare au ajuns în atenţia Inspectoratului de Probaţiune pentru că şi-au bătut soţii sau concubinii. Totodată, alte 40 își ispășesc pedeapsa în penitenciarul de la Rusca.

O femeie se află de mai bine de trei ani în vizorul autorităților după ce, în urma unui scandal în familie, şi-a înjunghiat soţul.



"Am mai servit câte un păhărel. El a început să mă lovească și eu m-am enervat ca orice om că sunt suflet și eu. El m-a apucat de cap și m-a trântit jos, eu m-am sculat, m-am dus și am luat cuțitul de pe masă şi l-am lovit la coastă", a spus agresoarea.



Bărbatul a ajuns pe patul de spital unde a fost operat. Victima nu a depus plângere, aşa că femeia care era şi însărcinată a scăpat de puşcărie.



"Mi-au dat opt ani la Biroul de Probațiune, nu m-au închis. Nu m-am gândit că o să se întâmple așa. Niciodată în viață nu am pus mâna pe cuțit, să trag în cineva, să lovesc cu palma", a menţionat femeia.



Angajații Inspectoratului de Probațiune spun că, de regulă, femeile care se află în evidenţă au fost condamnate cu suspendare, eliberate de pedeapsă înainte de termen ori sancţionate cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității.



"Biroul de Probațiune se axează mai mult pe evaluarea psiho-socială a condamnatelor. Organizarea unor seminare pentru condamnate cu scopul privind combaterea în cazuri de violență, diminuarea agresivității, prevenirea abuzurilor cu scopul de a motiva condamnata pentru ași schimba comportamentul său", a declarat Elena Mihaili, consilier Biroul Național de Probațiune.



Psihologii susțin că numărul agresoarelor este, în realitate, mult mai mari, doar că nu toți bărbații vor să spună că au luat bătaie.



"Este atuul bărbatului că eu sunt puternic, și cum să anunți că eu sunt o persoană slabă, cum să anunț că eu am fost agresat. Posibil psihologic așa se poate explica că pur și simplu nu vreau să se afle", a explicat Victoria Captari, psihoterapeut.



Unii bărbați recunosc faptul că de multe ori se fac vinovați de ieșirile agresive ale femeilor:



"Femeile devin agresive pentru că bărbații nu au grijă de ele. Dacă bărbatul se va comporta frumos cu o femeie, violența va dispărea".



Anul trecut, Inspectoratul General al Poliției a înregistrat 194 de cazuri în care bărbații au fost victime ale violenței în familie.