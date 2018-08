ŞI-AU AMINTIT DE TINEREŢE! Peste 100 de foşti angajaţi ai Poliţiei de Frontieră au participat la competiţii militare

Peste 100 de foşti angajaţi ai Poliţiei de Frontieră s-au adunat pe poligonul din Zagarancea pentru a participa la mai multe competiţii militare. Evenimentul a fost organizat cu prilejul Zilei Independenţei.



Constantin Culicovschi s-a pensionat de mai mulţi ani. Bărbatul se bucură că a avut ocazia să participe la aceste competiţii, întrucât îi era dor de foştii colegi. De asemenea, el a menţionat că această profesie se moşteneşte din generaţii în familia lui.



"Avem dinastie de grăniceri, patru ofiţeri avem în familia Culicovschi, fiul, nora, fiica prelungeşte tradiţiile tatălui , fratelui. Îmi pare bine că în ziua de astăzi ne-au atras atenţia nouă şi ne-au dat posibilitatea să ne întâlnim", a spus Constantin Culicovschi, veteran al poliţiei de frontieră.



Unii veterani nu au ţinut de mult o armă în mâini şi au avut emoţii în timpul competiţiilor.



"Eu am tras foarte rău nu o să mă credeţi trăgeam din trei 9, 8 şi 10, acum din trei niciuna. Cu părere de rău îmi tremura mâna. Eu am ieşit de mult la pensie de acum am peste 10 ani, dar nu a fost aşa cum este acum."



"Am avut mai emoţii mi-am adus aminte de timpurile când lucram, de tinereţe. De mult nu am mai practicat. Când eram mai tânără împuşcam bine. "



Foştii poliţişti de frontieră s-au împărţit în trei echipe, iar învingători au fost desemnaţi cei de la direcţia regională Nord.



Evenimentul a avut loc în premieră, iar şeful Poliției de Frontieră, Fredolin Lecari, spune că întâlnirea cu foştii angajaţi ai instituţiei a fost de bun augur.



"Aţi simţit astăzi praf de puşcă şi veteranii noştri au ţinut să mai mânuiască arma, să mai participe la campionatul de tragere să mai socializeze să mai vadă foştii colegi pe care nu i-au mai văzut de 7, 8 , 10 ani de zile", a menționat Fredolin Lecari, şeful Poliției de Frontieră.



Următoarea ediţie a competiţiilor va fi organizată pe malul Prutului.