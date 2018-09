Şi-a transformat casa mare în muzeu. Colecţia impresionantă de sticle cu alcool pe care o are un bărbat din Sadova

Şi-a transformat casa mare într-un adevărat muzeu. E vorba despre Dumitru Tătaru din satul Sadova, raionul Călăraşi, care a reuşit să adune o colecţie impunătoare de peste 2000 de sticle de vin, țuică şi divin pe care le-a primit cadou din toate colţurile lumii.



Bărbatul povesteşte că a început să adune piesele unicat în urmă cu 36 de ani, când şi-a cumpărat de la Ungheni o sticlă de licoare fabricată în Indonezia: "Pe-o masă cineva vindea nişte sticle, şi m-am uitat pe etichetă, vin din Indonezia şi m-a mirat tare mult, cum în Moldova nu este vin că să-l aducă tocmai din Indonezia".



Fost profesor și director de școală, Dumitru Tătaru se mândreşte nespus cu fiecare sticlă pe care o are: "Una din primele sticle m-a mirat mult, i-a uitaţi-vă ce sticluţă, cu grăntişor dacă vrei îl deschizi şi curge".



Şi prietenii îl ajută să-şi extindă colecţia.



"Când vin la mine, numaidecât vin cu ceva, mai ales că ştiu că deja eu am colecţie şi cum să nu vină la mine cu o sticlă în colecţe, dar alţii s-au luat la întrecere care are mai multe sticle", a spus Dumitru Tătaru.



Colecţionarul duce o evidenţă strictă a bunurilor păstrate în muzeu: "Numărul de rând, data înregistrării, cum se numeşte, e vodcă, lichior".



Timp de 20 de ani, Dumitru Tătaru a cântat în ansamblul "Ciobănaș" din Sadova, iar acum, când îi este trist, vine în casa mare şi îşi aduce aminte de perioada în care susţinea concerte.



Dumitru Tătaru spune că îi va lăsa colecţia de sticle drept moștenire fiicei sale, care speră să-i urmeze pasiunea.