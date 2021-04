Și-a riscat viața pentru a salva un copil căzut pe șine. Gestul unui angajat al căilor ferate indiene, surprins de camere (VIDEO)

Un angajat al căilor ferate indiene și-a riscat viața pentru a salva un copil căzut pe șine, în timp ce un tren se pregătea să intre în stație, informează CNN, transmite digi24.ro.

Întâmplarea a avut loc în stația Vangani a rețelei feroviare Mumbai și a fost surprinsă de o cameră video de supraveghere. Filmarea a fost postată pe Twitter de către Ministrul indian al Căilor Ferate, iar în imagini se vede cum Mayur Shelkhe aleargă pe calea ferată pentru a salva copilul căzut pe șine, în timp ce trenul se apropie de peron.

Shelkhe sprintează până la copil, îl ridică pe platformă și apoi se urcă și el, cu câteva momente înainte să treacă trenul prin dreptul lor.

Ministrul indian l-a lăudat pe Mayur Shelkhe, denumindu-l "un bun samaritean". "Salutăm curajul său exemplar și dedicarea cu care își face datoria", se mai arată în mesajul postat de oficial pe Twitter.

Compania căilor ferate indiene este cel mai mare angajator din India și al patrulea cel mai mare operator feroviar din lume.

Anul trecut, în luna martie, circulația pe rețeaua feroviară a fost suspendată pentru prima dată în ultimii 167 de ani, după ce premierul Narendra Modi a impus o carantină națională din cauza pandemiei de Covid-19. În prezent, India se luptă cu al doilea val de coronavirus, mult mai agresiv decât primul. Duminică, India a raportat peste 261.000 de cazuri noi, un record zilnic de infectări, potrivit Ministerului Sănătății.

