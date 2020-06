Și-a propus să promoveze istoria neamului într-un mod inedit. Un designer autohton creează haine cu motive etnice

Primele haine cu motive etnice erau destinate femeilor, dar cererea ridicată a făcut-o să se orienteze şi spre clienţii de sex masculin.”Prima colecție pe care am lansat-o reprezintă anume patru domnitori. Pentru că au fost cumva remarcați începând de la Decebal până la Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu. De exemplu, Vlad Țepeș zicea „Nu vă jucați cu focul, boieri, din suflet vă rog, nu vă jucați!”, a declarat Ecaterina Cojocaru, designer.”Toate sunt în stil etnic, toate sunt inspirate din civilizația Cucuteni, geto - daci și respectiv deja simbolurile pe care le observăm și pe covoarele românești. Majoritatea vin cu mesajul „You are part of history” ceea ce ar însemna că ești o parte a istoriei pentru că cumva vreau să motivez oamenii să fie mai puternici în zilele noastre”, a spus Ecaterina Cojocaru, designer.Creațiile designerului se bucură de popularitate şi peste hotare, în America, Europa și chiar în Australia.