Și-a îndeplinit poftele! Un urs a furat 60 de brioșe dintr-o brutărie (VIDEO)

Un urs înfometat a dat buzna în garajul unei brutării din Connecticut, SUA, a speriat mai mulți angajați și s-a servit cu 60 de prăjituri înainte de a pleca, scrie The Guardian, citează libertatea.ro.

Lucrătorii de la Taste by Spellbound din orașul Avon încărcau prăjiturile într-o dubă pentru livrare, când a apărut ursul.

Proprietara brutăriei a scris într-o postare pe Instagram că a auzit-o pe o angajată strigând că în garaj se afla un urs. Williams a declarat pentru postul de televiziune WTNH că a strigat pentru a speria ursul, dar acesta s-a retras și s-a întors de trei ori. Williams a spus că ursul a atacat-o, așa că a ieșit din garaj și a fugit.

Înregistrarea video de supraveghere obținută de WTNH arată cum muncitorii de la brutărie merg prin partea laterală a localului pentru a încerca să sperie ursul, dar apoi fug speriați.

Înregistrarea video arată cum ursul târăște un recipient cu prăjituri din garaj în parcare. Stephens a spus că ursul a mâncat 60 de prăjituri.

Un brutar a reușit în cele din urmă să facă ursul să plece claxonând din mașină.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, aceasta fiind una dintr-o serie de interacțiuni recente și îngrijorătoare între urșii negri și oamenii din Connecticut.

În Connecticut trăiesc între 1.000 și 1.200 de urși negri, potrivit agenției de mediu a statului, iar anul trecut au fost observați în 158 din cele 169 de orașe și localități ale statului.

