Şi-a dorit să devină ca Lionel Messi, însă a ajuns să lupte în ringul de box. Povestea celui mai scund boxer britanic

Foto: mirror.co.uk

Şi-a dorit să devină ca Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo, însă a ajuns să lupte în ringul de box. Este vorba despre cel mai scund boxer britanic, pe numele său Reiss Taylor. Născut la Birmingham, sportivul are un metru şi 49 de centimetri înălțime şi şi-a început cariera de pugilist după o experienţă nereuşită în fotbal.



"Mi-am început aventura în fotbal la 8 ani. Am jucat la Aston Villa de la 8 până la 16 ani. Am fost dat afară. Mi-am încercat norocul şi la alte cluburi, dar nu am fost primit aşa că m-am reorientat spre box, începând cu vârsta de 20 de ani", a declarat Reiss Taylor.



Reiss Taylor este deja boxer profesionist, dar are şi un idol. Mike Tyson este cel în cauză. Pugilistul britanic susține că faptul că e scund nu-l încurcă să-şi atingă obiectivele. Mai mult, el consideră că nici faptul că este vegetarian nu este o problemă, chiar dacă sportul de performanţă necesită un aport caloric adecvat.



"Nu consum carne sau produse din carne, aşa că îmi este mult mai uşor decât altor sportivii să trec cântarul. Singura diferenţă dintre a fi vegetarian şi oamenii care consumă carne este că trebuie să mănânc mai mult, deoarece aceste bucate nu-mi oferă caloriile pe care le obţin cei care consumă carne", a menţionat pugilist britanic.



Reiss Taylor a disputat în ringul profesionist 5 dueluri, în care a obţinut două victorii şi a suferit trei înfrângeri.