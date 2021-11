Și-a creat un muzeu în propria gospodărie. Printre exponate se regăsește o căruță veche, dar și opinci seculare

Totul a început dintr-o glumă, cu amenajarea în ogradă a câtorva lucruri rămase de la bunei. Nu a crezut că asta îi va crea o afacere de succes."Asta e cea mai veche căruţă care am restaurat-o, care am găsit-o, undeva prin anii 30, 40. De făcut unt care se făceau înainte tot multe, până acum nu prea le găseam. Covata e de prin anii 30 cum mi-au spus.", afirmă Andrei Lipceanu, locuitor al satului Ustia, Dubăsari.O parte dintre obiectele vechi au fost găsite pe reţelele de socializare sau datorită unor prieteni. Andrei se mândreşte şi cu o colecţie impunătoare de fiare de călcat din metal."De prin anii 25 -30 până la electric, merge din anii 55 ". Se punea jăraticul, se încălzea şi gata. Acestea mergeau deja la plită, le puneau, se încălzeau.", precizează Andrei Lipceanu.Pe lângă obiectele meşteşugăreşti, bărbatul este pasionat şi de piesele vestimentare. De curând, acesta a făcut rost de două perechi de opinci pe care le-a găsit chiar într-o casă bătrânească pusă la vânzare."Am printre obiecte şi opinci tot cum purtau oamenii înainte. Trebuie să aibă peste 100 de ani, făcute din piele de porc iată sunt. Şi copiii noştri, şi nepoţii noştri să ştie despre buneii noştri cum au trăit, greutăţile prin care au trecut ei. "Meşterul ne-a mărturisit că obiectele construite din lemn de salcâm sunt rezistente la condiţiile climaterice."Ele sunt rezistente, sunt arse în cuptoare şi sunt rezistente. Au stat chiar nerestaurate fără lac de protecţie cu care le dau, antiger."Pentru ca să îşi acopere investiţiile, bărbatul sculptează mobilier din lemn."Aici ţin lucrările făcute de mine, practic toate sunt manuale, le combin lucrurile care sunt vechi. Cuiere, tot aşa în stil vechi, oglindă pentru baie tot aşa am făcută.", recunoaște meșterul.Preţul unui obiect confecţionat din lemn începe de la 150 de lei şi ajunge până la câteva mii.