Şi-a ARUNCAT BEBELUŞUL de la al 9-lea etaj, apoi a sărit şi ea. Motivul pentru care a recurs la acest GEST

O femeie şi-a aruncat fetiţa de 2 ani de la etajul 9 al blocului în care locuiau, apoi a sărit şi ea. Tânăra de 21 ani avea o dispoziţie proastă în ziua incidentului, motiv pentru care, spun rudele, ar fi recurs la acest gest, transmite spynews.ro.

Mama de 21 de ani şi-a luat copilul de 2 ani şi l-a aruncat cu bună ştiinţă de la etajul 9 al imobilului din Rusia, după care a urmat acelaşi traseu. Ca prin minune, atât ea cât şi fetiţa ei au supravieţuit! Acum, femeia riscă până la 5 ani de închisoare.

"Era foarte nervoasă şi tensionată. Arunca cu lucruri şi a urlat la mine toată dimineaţa. Ne pregăteam să ducem copilul la clinică pentru un examen medical de rutină, dar ne-am certat înainte să plecăm. Am plecat în bucătărie şi le-am lăsat pe cele două, pe fetiţă şi pe mamă, în cameră, sperând că se va linişti puţin. După câteva minute, m-am întors și am văzut camera goală. M-am repezit la fereastră, am privit afară și le-am văzut pe amândouă căzute pe jos”, a declarat cumnata femeii, potrivit Daily Mail.

Copila de 2 ani a fost dusă de urgenţă la spital, iar starea ei este stabilă, dar se află în continuare sub supravegherea medicilor. În ceea ce o priveşte pe mamă, aceasta a fost externată şi arestată pentru tentativă de omor.