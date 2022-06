Show vesel, plin de surprize și distracție. Circul din Chișinău vă invită la un spectacol deosebit, cu acrobați, jonglori și clovni

Circul din Chișinău invită la o stagiune de vară, cu un spectacol deosebit, numit "Universul Copilăriei". Artiști din Moldova și Ucraina au pregătit un program captivant, cu acrobați, jonglori și clovni. Mulți artiști sunt la prima stagiune din ultimii doi ani din cauza pandemiei și spun că abia așteaptă să ajungă în fața publicului. Spectacolele vor fi prezentate la fiecare sfârșit de săptămână, iar biletele se vând nu doar la case, ci și online.

Arena mică a Circului din Chișinău va prinde culoare în următoarele cinci săptămâni. Vor evolua clovni, gimnaști, dansatori, jonglori cu inele, cărămizi și cu figuri geometrice, pisici și câini dresați.

Alexandra Soboleva are mari emoții pentru această stagiune, după ce timp de doi ani, cât a fost pandemie, artista nu a ieșit pe arena circului din Chișinău și se mutase să lucreze la Kiev.

"Am lucrat barista, administrator, nu a fost legat de circ. Am predat în paralel lecții de jonglare în Kiev. Aici am ajuns pe data de 30 iunie, practic o săptămână și începem deja stagiunea", a spus Alexandra Soboleva.

Iar Natalia Curaseva, care face gimnastică aeriană, s-a refugiat din Odesa. Tânăra spune că s-a văzut nevoită să-și pună pe pauză viața de acolo, din cauza războiului, și va activa la Chișinău.

"Am avut o pauză de trei ani. La Odessa am avut propria școală de gimnastică aeriană. În legătură cu această situație, toți copiii mei au plecat din țară în Europa, în alte state. Am decis să reiau activitatea", a declarat Natalia Curaseva.

Dumitru Fedorenco din Bender va evolua prima dată la Circul din Chișinău: "Am trăit 17 ani în Taiwan, am evoluat în Malaysia, China, la diferite show-uri de talente, multe filmări am avut. Dar până la Taiwan, am mers cu spectacole prin diferite țări din Europa".

Circarii așteaptă copiii de toate vârstele la un show vesel, plin de surprize și distracție.

Spectacolele vor fi prezentate pe micul manej al Circului în zilele de sâmbătă și duminică, timp de cinci săptămâni. Biletele sunt deja disponibile la Casa Circului, la Casele Palatului Național și online, pe site-ul circ-chisinau.md. Prețul biletelor variază între 150 și 250 de lei.