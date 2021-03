Show-ul TV ”Loteria Națională” a împărțit în mai puțin de o oră, peste un milion de lei. Cu ce premii generoase s-au ales participanții

În mai puțin de o oră, prezentatorii show-ului TV ”Loteria Națională” au împărţit peste 1 milion 100 de mii de lei. Printre premiile fabuloase împărţite la ediţia din 21 martie a fost şi un automobil. Denis Salamandîc din orașul Vadul lui Vodă a devenit fericitul proprietar al maşinii. Câștigătorul a spus că va dărui premiul câştigat soției, Ecaterina, la ziua ei de naștere.

Aţi câştigat maşina. Cheia este a dumneavoastră. Luaţi loc în maşina voastră."



"Eu am un automobil, dar e vechi din anul 98. Dar acest automobil este superb. Important este să aveţi încredere în voi. Norocul neapărat se va întoarce cu faţa la voi. "



Olga Bazilevici din Chișinău a câștigat jocul „Seifuri”. În prima rundă, participanta a adunat 35 000 de lei și a avut ocazia să-și dubleze câștigul cu ajutorul seifurilor de aur. Ea nu a ratat această șansă şi a plecat de la emisiune cu 70 000 de lei.



"Sunt o norocoasă. Şi contam foarte mult pe noroc. Eu credeam mult că o să câştig. În acest moment sunt fără un loc de muncă şi voi cheltui bani pentru nevoile mele sau o să investesc în ceva "



Noii câștigători ai Loteriei Naționale au fost oaspeți de onoare ai emisiunii, iar prezentatorii i-au invitat pe scenă pentru a-i felicita. Cecul cu suma de jumătate de milion de lei l-a obținut o pensionară de 72 de ani din satul Coteala, raionul Briceni, Alexandra Cazac. Cecul cu 77 777 de lei a ajuns în mâinile lui Stepan Mîrleanu, care locuiește în unul dintre cele mai norocoase sate din țară – Puhoi, Ialoveni. Bucătărie de vis sau 50 000 de lei? Această alegere tentantă trebuia să o facă Serghei Sarandi, din Comrat, care a câștigat unul dintre cele mai dorite premii din Clubul VIP al Loteriei Naționale.



"Am crezut în faptul că voi câştiga şi aşa şi a ieşit. Bucătăria e frumoasă, stilată, modernă. Joc la Loteria Naţională deja de trei ani şi am câştigat de mai multe ori"



O tânără de 18 ani din satul Zăicani, raionul Râșcani, a devenit finalista jocului ”Megajackpot”. Victoria Staroste a câștigat 200 000 de lei! Victoria a povestit că visează la o vacanță în Turcia sau în Egipt.



AMB "Veniţi şi o cuprindeţi pe nepoată care uşor şi repede a făcut 200 de mii de lei. Ura. "



"Sunt elevă în clasa XII-a şi pentru mine 200 de mi de lei e ceva mult. Şi cred că e o sumă foarte mare. O să investesc în studii şi deja mai văd."



Conform tradiției, ceilalți participanți ai show-ului generos s-au ales cu premii garantate – câte zece mii de lei fiecare, câte un bilet de loterie și câte un voucher de o mie de lei pentru pariuri sportive și bilete electronice de loterie pe 7777.md. Următorul participant al show-ului unde nimeni nu rămâne cu mâinile goale puteți deveni chiar dumneavoastră! Înregistrați biletele cu ”Participare la tragere la sorți pentru Jocurile TV” pe 7777.md sau la numărul de telefon 022 333 777 și așteptați extragerea. Mai multe bilete înregistrate presupun șanse mai mari de a participa la emisiune.

Urmăriți showul TV ”Loteria Națională” în fiecare duminică, la ora 19:00 şi în reluare luni, la orele 19:00 şi 24:00.