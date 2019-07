Show-ul pe care casa de modă Victoria's Secret urma să îl organizeze în 2019 a fost anulat. Care este motivul

Tradiţionalul show anual pe care casa de modă Victoria's Secret urma să îl organizeze în 2019 a fost anulat, punând astfel capăt unei serii de 23 de ediţii spectaculoase ale acestui eveniment, a dezvăluit una dintre vedetele companiei americane, modelul Shanina Shaik, scrie agerpres.ro.

Top-modelul Shanina Shaik a făcut această dezvăluire şocantă pentru industria modei, marţi, într-un interviu acordat publicaţiei australiene The Daily Telegraph.



"Din păcate, show-ul Victoria's Secret nu va avea loc în acest an", a declarat acest model al renumitei case de modă americane, ale cărei angajate poartă denumirea de "îngeri".



Shanina Shaik, în vârstă de 28 de ani, a declarat pentru aceeaşi publicaţie că se simte puţin dezamăgită de această decizie. "Este ceva cu care nu sunt obişnuită, pentru că în fiecare an, în această perioadă, mă antrenam în calitatea mea de 'înger' care participă la acest show".



Referindu-se la motivele aflate în spatele acestei anulări, Shanina Shaik a sugerat că managerii de la Victoria's Secret "încearcă să se concentreze pe alte activităţi de branding şi lucrează la noi modalităţi de realizare a show-ului".



"A fost cel mai bun show de modă din lume", a adăugat ea pentru The Daily Telegraph.



Contactaţi de jurnaliştii de la revista People, reprezentanţii casei Victoria's Secret nu au dat curs invitaţiei de a face declaraţii pe această temă.



Shanina Shaik a participat pentru prima dată la această prezentare de modă în anul 2011. De atunci, ea a apărut pe podiumul tradiţionalului show anual al casei Victoria's Secret la ediţiile organizate în 2012, 2014, 2015 şi 2018.



Show-ul a rămas timp de mulţi ani un moment aşteptat cu nerăbdare de fani şi de reprezentanţii industriei modei, beneficiind de participarea unor modele cunoscute, precum surorile Bella şi Gigi Hadid, Kendall Jenner şi Behati Prinsloo. Printre foştii "îngeri" ai casei americane s-au aflat şi alte manechine celebre, inclusiv Naomi Campbell, Tyra Banks şi Adriana Lima.



De asemenea, evenimentul a beneficiat de reprezentaţii legendare susţinute în timpul show-ului de cântăreţi renumiţi, precum Rihanna, The Weeknd, Kanye West şi trupa Maroon 5.



Informaţia referitoare la anularea show-ului a fost dezvăluită la puţin timp după ce organizatorii au anunţat că evenimentul din 2019 nu va mai fi televizat, încălcând astfel tradiţia din ultimii ani.



În luna mai, CNBC a raportat că un e-mail a fost expediat angajaţilor casei Victoria's Secret de către Les Wexler, CEO-ul L Brands (compania care deţine brandul), în care se afirma că acest post de televiziune nu mai reprezintă "o alegere potrivită" pentru prezentarea anuală a casei americane.



Acest show de modă, considerat o veritabilă extravaganţă dedicată colecţiilor de lenjerie intimă, a fost creat în anii 1990 şi a fost difuzat pentru prima dată la televiziune în anul 2001 de postul ABC.



Potrivit CNBC, ediţia din 2018 a show-ului Victoria's Secret a înregistrat cea mai slabă audienţă din întreaga istorie televizată a evenimentului.



Pe lângă scăderea audienţei acestei transmisiuni televizate, casa Victoria's Secret a fost criticată şi pentru absenţa diversităţii şi a conceptului de includere pe podiumul său de defilare.



Vorbind despre acea controversă în noiembrie 2018, Ed Razek, director executiv al companiei L Brands, a stârnit şi mai multe critici, făcând la rândul lui o serie de comentarii controversate într-un interviu acordat revistei Vogue, după ce a spus că Victoria's Secret nu va angaja modele transgender şi modele supraponderale.



"Nu ar trebui să ai transsexuali în show? Nu. Nu, eu nu cred că ar trebui să avem. Ei bine, de ce nu? Pentru că acest show este o fantezie. Este un program de 42 de minute de divertisment special", a declarat Ed Razek în acel interviu.



Într-o declaraţie publicată după câteva zile, managerul american a prezentat scuze publice: "Ca să fiu foarte clar, noi am distribui în mod cert un model transgender în show-ul nostru. Am avut modele transgender care au venit la castingurile noastre. Şi, la fel ca multe altele, pur şi simplu nu au fost alese. Însă nu a fost niciodată vorba despre gen. Admir şi respect evoluţia lor spre momentul în care aceste persoane îşi asumă cine sunt cu adevărat".