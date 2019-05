Show pe patru roţi la Șoldănești: 20 de persoane au participat la o cursă off-road cu ATV-uri

Show pe patru roţi, viteză şi adrenalină în condiţii extreme. De aceasta au avut parte 20 de participanţi la o cursă off-road cu ATV-uri. Aventurierii şi-au pregătit vehiculele de teren, s-au echipat ca la carte şi au parcurs peste 200 de kilometri timp de trei zile. Ei au reuşit să viziteze Orheiul Vechi, Ţipova, Saharna, iar într-un final au ajuns la buncărul din raionul Şoldăneşti.



În cele trei zile, drumul a fost plin de aventuri.

"Sare noroiul, merg prin apă"



"Am trecut prin apă, noroi şi multe altele, am avut nevoie şi de ajutorul prietenilor când vehiculele se răsturnau. Am trecut prin multe, am avut ocazia să vedem privelişti frumoase din ţara noastră."



"Prin noroi foarte mult am mers, mi-a plăcut foarte tare, entuziasmat la maxim, aş mai veni cred că."



Printre participanţi a fost şi un francez stabilit de patru ani în Moldova.



"Locuiesc în Ialoveni, dar este pentru prima oară când particip la o asemenea cursă în Moldova. Ad fost foarte bine, am vizitat păduri, râuri."



Organizatorii spun că pentru a rezista în asemenea experienţe este foarte importantă echiparea corespunzătoare, pregătirea morală şi asigurarea cu provizii suficiente.



"Am dormit în corturi, ne-am cazat sub cerul liber, am făcut rug şi am stat la discuţii până la miez de noapte", a declarat Nicolai Carp, organizator.



"Cartofi am făcut, carne la grătar, tot ce s-a putut de făcut pe moment. Am făcut şi zeamă, am făcut şi borș din peşte pe malul Nistrului."



Următoarea experienţă de acest fel va fi organizată în sudul ţării.