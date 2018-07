SHOW LA TURNEUL LUI NEYMAR. Echipa din Mexic a câștigat turneul masculin

Foto: prosport

Mexicul a câștigat a cincea ediție a turneului "Neymar Junior's Five", la care participă echipe formate din câte 5 fotbaliști amatori de toate vârstele. Mexicanii i-au învins în finală pe argentinieni cu scorul de 5-2, într-un meci disputat în localitatea braziliană Praia Grande. Calificările pentru acest turneu s-au desfășurat în 60 de țări.



"Am avut adversari buni. Faptul că am crezut unul în celălalt ne-a permis să câștigăm", a zis Eduardo Ramirez, Mexic.



Pentru câștigătoarea competiției a urmat partida cu echipa lui Neymar și a prietenilor săi, în care ”decarul” lui Paris Saint Germain a făcut spectacol.



În competiția feminină s-a impus Brazilia, care a învins Italia în finală cu scorul de 1-0.



"Mă bucură faptul că fotbalul devine tot mai popular. De asemenea sunt bucuros că am promovat la acest turneu și fotbalul feminin. Fotbalul este pentru toți, pentru toate vârstele și pentru toți cei care îl iubesc", a declarat Neymar, jucător la Paris St. Germain și naționala Braziliei.