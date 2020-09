Show INEDIT. Moldova Fashion Days va deveni Moldova Fashion Maraton

"Va fi o combinaţie între defilarea colecţiei pe podium şi discuţii cu designerii, cu modelele, cu invitaţii şi am creat aşa un spaţiu special pe care noi l-am numit green room, am zis că dacă Eurovisionul are green room de ce să nu avem şi noi unul", a menționat Otilia Drăguțanu, organizatoarea evenimentului.Vor fi mai puţini invitaţi, iar participanţii vor fi prezenţi la eveniment doar cât va dura prezentarea lor pentru a evita aglomeraţia. Vor fi şi surprize pentru public, anunţă organizatorii."Avem şi nume noi, designeri la început de cale. Aceştia deobicei sunt susţinuţi de către centru de excelenţă în design şi tehnologii Zip House şi de această dată avem patru designeri, foarte fresh, foarte originali, deosebiţi care merită să fie urmăriţi", a precizat Otilia Drăguțanu.Showul se va desfăşura în data de 26 septembrie, începând cu ora 14:00 şi va putea fi urmărit online, pe pagina de Facebook "Moldova Fashion Days".