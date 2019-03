Show incendiar la Chişinău. Rusu şi Reniţă au cucerit centurile de campioni

foto: publika.md

Pumni, picioare şi lovituri devastatoare la turneul de la Chişinău, FEA World Series, ediţia a 28-a!



Luptătorii moldoveni de K-1, Stanislav Reniţă şi Constantin Rusu, au cucerit centurile de campioni în circuitul FEA la categoriile de până la 65, respectiv, 77 de kilograme.



În semifinalele piramidei de 77 kilograme, Rusu s-a impus în partida cu argentinianul Alan Scheinson, iar în confruntarea decisivă l-a făcut knockout în doar un minut pe conaţionalul său, Dorel Cristian.



"L-am pus la punct şi i-am arătat ca pentru cuvintele spuse, trebuie să răspunzi. Eu i-am demonstrat încă o dată că sunt numărul 1 în Moldova. Voi creşte şi mai tare, voi fi campion şi mai mare."



În piramida categoriei 65 de kilograme, Stanislav Reniţă, supranumit "Bad Boy", l-a învins în penultimul act pe românul Cristian Spetcu, iar apoi a câştigat finala în faţa altui moldovean, Dumitru Sîrbu.



"Dima este un adversar pe măsură, este experimentat, dar eu am fost motivat să dedic această centura mămicei mele. Pe 12 aprilie este ziua ei! Ea este omul care retrăieşte, probabil, cel mai tare pentru mine."



În alte dueluri ale serii, Maxim Railean a dispus de lituanianul Martynas Danius, iar Vitalie Matei l-a bătut pe turcul Baris Guzel.

La feminin, Nadejda Canţîr a triumfat în partida cu turcoaica Funda Alkayiş.



"Am vrut foarte mult să câştig! Chiar dacă am avut o accidentare foarte serioasă înainte de luptă, am riscat, deoarece vroiam să lupt cu această sportivă. Ştiam că voi reuşi să câştig, pentru că muncesc mai mult ca ea de zeci de mii de ori."



În cadrul evenimentului, sportivii moldoveni Alexandru Burduja, Maxim Bolotov şi Mina Manoli au suferit înfrângeri.



"Nu m-am aşteptat că băieţii noştri, totuşi, vor lăsa acasă centurile. Au fost două piramide destul de grele. Au fost luptători foarte buni şi experimentaţi. Mulţi dintre ei au avut mai multă practică de luptă, decât ai noştri."



Următoarea ediţie a turneului FEA World Series se va desfăşura în luna septembrie, în străinătate.