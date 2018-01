SHOW în partida vedetelor NHL! Divizia Pacific a învins cu 5-2 echipa Diviziei Atlantic

Selecţionata Diviziei Pacific a câştigat All Star Game-ul ligii profesioniste nord-americane de hochei de hochei pe gheaţă. Aceasta a dispus în finala de la Tampa cu 5-2 de echipa Diviziei Atlantic. Învingătorii au luat premiul în valoare de un milion de dolari.

Brock Boeser de la Vancouver Canucks, debutant în All Star Game, a fost declarat cel mai valoros jucător al partidei. Hocheistul în vârstă de 20 de ani a marcat un gol şi a dat o pasă decisivă în finală. El a fost premiat cu un automobil.



Pentru al treilea an la rând, meciul vedetelor s-a disputat sub forma unui turneu la care au participat patru selecționate, reprezentând cele patru divizii din componența NHL.

În Divizia Pacific evoluează Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Calgary Flames, Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, San Jose Sharks, Vancouver Canucks şi Vegas Golden Knights.