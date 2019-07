SHOW ÎN FOTBALUL PE PLAJĂ. Sportul Studenţesc a remizat cu CS Fulger, scor 7-

foto: publika.md

Show total în Campionatul Republicii Moldova la fotbal pe plajă.



Sportul Studenţesc Chişinău a învins pe Fulger Ialoveni în seria de departajare, după ce timpul regulamentar şi prelungirile meciului s-au încheiat cu scorul de 7-7.

Chişinăuienii au început în forţă partida şi au condus cu 3-1. Formaţia din Ialoveni a revenit şi a dominat minute bune, reuşind să întoarcă scorul şi să conducă, la un moment dat, cu 5-3.



Formaţia Sportul Studenţesc nu a cedat sub presiune şi a echilibrat jocul. Timpul regulamentar al meciului s-a încheiat cu scorul de 6-6, iar în prelungiri ambele echipele au marcat câte un gol.



La penalty-uri, Sportul Studenţesc Chişinău s-a impus cu 2-1.



" Prin asta e şi interesant fotbalul pe plajă - nu poţi prezice ce va fi. A fost un meci dificil. Din păcate, am ajuns la lovituri de departajare, dar îi mulţumesc echipei că s-a mobilizat, îi mulţumesc portarului că a dat randament", a spus VALERIU BAEŞU, jucător Sportul Studenţesc Chişinău.



În clasament, Sportul Studenţesc Chişinău se află pe locul 3, iar Fulger Ialoveni - pe locul 4.



" Am avut ca scop să intrăm în top 3, dar după două înfrângeri în play-off, e puţin probabil. Mai avem două meciuri în care avem de muncit", a spus DUMITRU GRIŢCO, jucător Fulger Ialoveni.



Liderul campionatului este Djoker Chişinău, care are 6 puncte avans faţă de Nistru, dar şi un meci mai puţin jucat.