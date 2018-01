SHOW GRANDIOS LA ORHEI. Peste 25 mii de oameni au sărbătorit Revelionul alături de Ace of Base, Dschinghis Khan și Arabesque

De Revelion, locuitorii oraşului Orhei au avut parte de un show grandios. La invitaţia primarului Ilan Şor, în piaţa Vasile Lupu din centrul localităţii, în premieră pentru Moldova, au încins atmosfera legendarele formaţii Ace of Base, Dschinghis Khan (Ginghis Han) și Arabesque.



La răscrucea dintre ani, edilul oraşului Ilan Şor i-a felicitat de pe scenă pe oameni. El a apărut în faţa orăşenilor alături de familia sa şi echipa de la primărie.



"Împreună cu întreaga mea echipă, vă promit că toate visele voastre legate de Orhei vor deveni realitate. Împreună suntem o familie mare şi frumoasă, uniţi într-un oraş de vis. Ura!", a declarat Ilan Şor, primarul oraşului Orhei.



În primele clipe ale anului 2018, oraşul a fost luminat de un show de focuri de artificii. La fel ca şi în anii precedenţi, mii de oamenii au ales să sărbătorească Revelionul la Orhei.



"Cu familia, noi suntem de la Chişinău, foarte bine am petrecut la dumneavoastră timpul".



"E o sărbătore organizată foarte frumos. Multă lume este venită din alte oraşe, din toate satele, şi ne bucurăm foarte mult de sărbătoare. La mulţi ani pentru toată lumea".



"E o atmosferă foarte super, îi mulţumim foarte mult primarului Orheiului, să fie sănătos, chiar a făcut o atmosferă pentru raionul Orhei".



"Anul 2018 le va aduce orheienilor, dragilor mei orăşeni, foarte multe proiecte ambiţioase, care vor face oraşul mai frumos. Am promis că Orheiul va deveni un oraş de vis şi îmi voi duce promisiunea până la capăt", a spus Ilan Şor, primarul oraşului Orhei.



Oamenii au avut parte şi de surprize delicioase. În jur de 15 mii de croasante au fost împărţite gratuit petrecăreților. La evenimentul organizat de Primăria oraşului în comun cu Asociaţia "Pentru Orhei" au luat parte peste 25 de mii de oameni din toată ţara.