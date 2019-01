Show de zile mari în NHL ALL STAR GAME. Selecţionata Diviziei Metropolitane a câştigat finala

foto: publika

Show de zile mari în All Star Game-ul ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă.



Selecţionata Diviziei Metropolitane a câştigat semifinala cu cea a Diviziei Atlantice cu scor 7-4, iar echipa Diviziei Centrale s-a impus în fața reprezentativei Diviziei Pacificului cu 10-4. În ultimul act hocheiștii Diviziei Metropolitane i-au învins pe reprezentanţii Diviziei Centrale cu 10-5.



Sidney Crosby, hocheistul lui Pittsburgh Penguins, a fost eroul "metropolitanilor" cu 4 goluri şi 4 pase decisive în cele două partide, disputate la San Jose, în California.



Canadianul a fost desemnat cel mai valoros jucător al finalei şi a primit un automobil.



Pentru triumful în All Star Game, selecţionata Diviziei Metropolitane a obţinut premiul de 1 milion de dolari.



A fost a patra ediţie a meciului vedetelor disputat sub forma unui turneu cu patru selecţionate, reprezentând cele patru divizii din componenţa NHL. Din Divizia Metropolitană fac parte cluburile Washington Capitals, Columbus Blue Jackets, Carolina Hurricanes, New Jersey Devils, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins şi două echipe din New York, Rangers şi Islanders.