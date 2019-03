Show de excepţie la Vocea Franţei. O moldoveancă a cucerit juriul din prima

O moldoveancă a făcut senzaţie la concursul Vocea Franţei. Corina Coniuc a interpretat piesa lui Celine Dion "All by myself" şi a reuşit să întoarcă toate scaunele juraţilor. Mika, Soprano, Jenifer și Julien Clerc i-au apreciat energia debordantă şi i-au lăudat vocea.



Doi dintre antrenori au păstrat suspansul şi au apăsat butonul în ultimele secunde ale prestaţiei concurentei din Moldova. Ei s-au declarat încântaţi atât de vocea, cât şi fizicul ei.



"Ai o voce puternică şi multă personalitate. Apreciez că eşti plină de viaţă, foarte sociabilă."



"Sunteţi un fel de erou indecis. Sunteţi elegantă, sunteţi frumoasă, un pic cu tupeu."



Toţi patru s-au întrecut în laude, încercând o să o convingă să meargă în echipele lor.



"Când m-am întors, am văzut o adevărată divă cu personalitate în faţa mea. Am înţeles că este obligatoriu să faci parte din echipa mea."



"V-aţi pregătit bine pentru acest concurs. Aţi interpretat această piesă într-o manieră absolut personală."



Tânăra a participat în 2016 și la Vocea României, unde a întors toate scaunele. Ea a absolvit Academia Internaţională de Comedie Muzicală Franceză de la Paris.

În anul 2010 și în 2011 a participat și la etapa națională a concursului ”Eurovision”.