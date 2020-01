Show de excepție la împlinirea unui an de activitate a proiectului "Night Guguță"

foto: Night Guguță/instagram

Proiectul "Night Guguță" a ajuns la un an de activitate, iar cu această ocazie, trupa de actori a dat un show de excepție. Timp de două ore ei au interpretat melodiile celor mai cunoscuți artiști pop, printre care: Lady Gaga, Cardi B, LP, Bruno Mars sau Miley Cyrus. Show-ul nu s-a lăsat fără incidente. În timpul spectacolului au luat foc boxele, iar cei prezenţi în sală au fost evacuaţi.



Incendiul a pornit în timpul evoluţiei actorului Cătălin Lungu, care nu s-a pierdut cu firea şi a încercat să stingă singur focul, dar fără succes. Sala a fost evacuată, iar angajaţii au folosit stingătoarele pentru a opri vâlvătaia. N-a fost necesară intervenţia pompierilor, iar publicul a revenit în sală.



" Nu, nu m-am speriat. Știam că o să se amelioreze după acel moment, dar trebuia să văd ce se întâmplă", a spus Cătălin Lungu, actor.



În total, în scenă au evoluat nouă artişti, dar, întreaga trupă a numărat peste 20 de participanţi.



"Timp de un an, pereții aceștia au devenit o a doua casă și mă simt mult mai încrezut, împreună cu toată lumea de aici, din Guguță. Cică spectatorilor le placă ceea ce facem noi, nu cred ca am avut feedback negativ", a zis Cristian Golovca, actor.



"Noi încercăm să ne simțim bine în scenă, iar dacă noi ne simțim bine în scenă, sper că și ceilalți spectatori, ceilalți colegi se vor simți bine, pentru că asta e ceva ce nu am mai făcut", a declarat Eugen Nicov, actor.



La concert au fost prezenți zeci de tineri, care au dansat alături de actori pe parcursul întregii seri.



" Îmi place foarte mult ceea ce fac. Am fost la toate spectacolele. Toate spectacolele lor sunt excepționale și nu am văzut teatru mai bun."



"Am fost la mai multe teatre, dar doar Night Guguță m-a impresionat atât de tare prin sinceritate și toate problemele pe care le arată prin spectacole."



Timp de un an, "Night Guguţă" a pus în scenă șase spectacole. Trupa s-a lansat la 20 ianuarie 2019 cu spectacolul "Vicontele" de Eugene Ionesco, în regia lui Slava Sambriș.

