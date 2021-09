Show cu vulpi pe scena circului din sectorul Ciocana al Capitalei

Patru vulpi au făcut un adevărat show pe scena circului din sectorul Ciocana al Capitalei. Spectacolul a fost o premieră pentru țara noastră și a durat două ore. Sala a fost arhiplină, iar oamenii nu prea au purtat măștile de protecție. Totuși, organizatorii susțin că toți cei prezenți la eveniment au fost vaccinați sau dețineau testul negativ la COVID-19.Cele patru vulpi au mers pe funie și au demonstrat numere de acrobație.Ivan Rotari este cel care a dresat cele patru vulpi. El susține că a avut posibilitatea să dreseze multe animale, însă, în viziunea lui, acest spectacol a fost cel mai complicat.”Avem o vulpe afgană, vulpe de la noi roșcată, avem o vulpe neagră și albă. Este o dresură foarte grea. Așa animale și așa de greu încă nu am întâlnit. Vulpea nu este câine. Este animal sălbatic. El se sperie. El te mușcă. Eu sunt tot mușcat. La mine nu-i nicio repetiție ca să nu mă muște. Vulpile deja le am trei ani și încă nu sunt gata.”Cei mai entuziasmați au fost micii spectatori.”Mie îmi place foarte mult să vin la circ. Îmi place cum sar ei așa și așa.””- Foarte interesant.- Ce ți-a plăcut cel mai tare?- Clovnul Iurie a fost cel mai amuzant.”În cadrul evenimentului, și-au demonstrat abilitățile și șase cățeluși.Şi adulţii au fost numai ochi şi urechi.”- Chiar din copilărie nu am fost la circ.- Cum vi s-a părut showul cu vulpi?- Interesant. Sunt cam speriate, dar interesant.- Ce nota le-ați da?- Din 10, hai 9.””Foarte frumos. Foarte interesant. Ceva nou la noi nu-i. Doar aici la circ, în altă parte unde poți să vezi.””N-am auzit de așa show. Prima dată suntem. Foarte, foarte interesant le-a fost.””Venim. Vedem trucuri noi.Vulpile de toate culorile. Foarte impresionați copiii.”Show-ul cu vulpi va putea fi admirat încă patru duminici la rând.