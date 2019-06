SHOW AVIATIC DE EXCEPŢIE: La Vadul lui Vodă au fost expuse avioane, elicoptere și motodeltaplane

foto: publika.md

Cerul din apropierea aerodromului de la Vadul lui Vodă a fost împânzit astăzi de avioane şi paraşutişti. Opt piloţi din Moldova şi de peste Prut au făcut un show aviatic de excepţie. Salturile de la înălţime şi zborurile demonstrative au atras sute de spectatori. În cadrul evenimentului au fost expuse mai multe modele de avioane și elicoptere.



Cei care au venit la eveniment au rămas încântaţi şi spun că au urmărit show-ul cu sufletul la gură.



"Este un show aviatic foarte plăcut , foarte interesant şi este un motiv ca copiii să vadă toate show-urile. A fost emotiv paraşutistul cu culoarea verde care mergea aşa haotic şi îmi făceam griji. "



”Felul de a zbura, toate acrobațiile acestea care se fac în aer, avioanele care nu prea avem cum să le vedem la noi în Moldova.”



”Am văzut fetele care au călărit, am văzut parașutele, ceva din avioane.”



"Practic de fiecare dată când se organizează aici evenimente împreună cu familia venim să petrecem frumos timpul. E interesant , distractiv, util şi informativ pentru copii."



Printre cei care au venit să admire show-ul aviatic a fost şi secretarul de Stat al Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Sergiu Bucătaru. Acesta a venit împreună cu familia şi spune că are o pasiune aparte pentru tot ce este legat de aviaţie.



"Dincolo de activitatea instituţională pe care o am , am o dragoste separată faţă de aviaţie , faţă de înălţimi şi nu ratez nici o ocazie de a fi mai aproape de asemenea evenimente", a spus secretarul de stat la Ministerul Economiei, Sergiu Bucătaru.



Organizatorii spun că au pregătit pentru a doua ediţie a evenimentului o mulţime de surprize pentru vizitatori.



"Avem zboruri demonstrative cu aeronave de diferit tip , avem zbor cu elicopterul MI2. tombolă care v-a da posibilitatea vizitatorilor să facă un zbor gratis cu AN2 . Şi sigur că avem un interesant program muzical. Care cu siguranţă va bucura pe toţi cei care se află alături de noi", a spus preşedintele Aeroclubului din Chişinău, Valeriu Bodiu.



Show-ul a culminat cu un concert, unde au evoluat mai mulți interpreți de la noi.