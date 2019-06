Show aerian la Avdarma. Paraşutişti din 10 zece ţări au participat la una dintre etapele Cupei Europei

salturi cu paraşuta in memoria generalului maior Grigore Baştan // foto: publika.md

Paraşutişti din 10 zece ţări au participat la una dintre etapele Cupei Europei organizată la Avdarma, Găgăuzia. La concurs au efectuat salturi 50 de sportivi, care au sărit de la un kilometru înălţime.



Misiunea participanţilor nu a fost una uşoară, ei trebuiau să aterizeze într-un loc exact, stabilit de arbitri.



Printre puţinii sportivi care au aterizat cu succes a fost şi românul Gabriel Pop.



"Este destul de dificil, dar încercăm să ne concentrăm să ţintim cât mai aproape de punctul 0. 2 de 0 şi celelalte mai puţini satisfăcătoare. Locul I acum doi ani, anul trecut locul II, încercăm să ne menţinem acolo sus", a menţionat Gabriel Pop, paraşutist român.



Şi paraşutiştii moldoveni au dat dovadă de profesionalism.



"Cel mai bun rezultat va fi la ultima săritură. Atunci, sportivii se concentrează şi demonstrează cele mai bune rezultate", a spus Serghei Zincenco, paraşutist din Moldova.



Toate echipele participante trebuie să repete exerciţiul de opt ori. Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, unii parautişti îşi vor demonstra abilităţile, mâine, în ultima zi de concurs.



"Săritura a fost una destul de bună, dar rezultatul nu chiar satisfăcător. Anul ăsta am văzut mult mai multe femei decât anul trecut fiind un sport mai masculin mă bucură prezenţa lor aici", a declarat Gabriela Bălăşcău, paraşutistă din România.



"Ieri a fost vreme ploioasă. Este şi un pic de vânt, dar este bine. Asta a fost cea de-a cincea mea săritură, vom vedea cine sunt câştigătorii după ce toţi vor sări de opt ori", a conchis Irina Cravciac, paraşutistă din Polonia.



Cei mai buni vor merge acasă cu medalii de aur şi trofee.



Atât cei mici cât şi adulţii prezenţi la manifestaţie au fost încântaţi de show-ul aerian:



"Mi-am dorit mult să vin cu copilul la acest concurs, să vadă şi el şi poate vreodată va participa".



"Îmi plac paraşutiştii, sunt aici oameni buni".



"Am venit să vedem spectacolul, să-i susţinem pe toţi participanţii. Cred că niciodată nu voi putea sări cu paraşuta. Mă tem".



Următoarele etape ale concursului urmează să aibă loc în Polonia, Ungaria, Bulgaria şi în România. Concursul este organizat de Federaţia de paraşutism din ţara noastră sub egida Federaţiei Internaţionale de Aeronautică.