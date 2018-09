SHERIFF, VICTORIE LA SURUCENI. Galben-negrii au învins pe Sfântul Gheorghe, scor 3-1

Sheriff Tiraspol este de neoprit în campionatul intern. "Galben-negrii" s-au impus în fața formaţiei Sfântul Gheorghe cu scorul de 3-1 într-o partidă din cadrul etapei a 19-a a Diviziei Naționale. Campioana Republicii Moldova a obținut a patra victorie consecutivă în campionat.

Echipa lui Goran Sablic a deschis scorul în minutul 57 prin Ante Kulusic.

Fundașul croat a înscris cu o lovitură de cap, în urma cornerului executat de compatriotul său Antun Palic. "Sfinții" au egalat în doar două minute.

Sergiu Istrati l-a surprins pe portarul Sheriff-ului Zvonimir Mikulic cu un șut de la mare distanță.



Bucuria gazdelor nu a durat mult. Sheriff a preluat din nou conducerea în minutul 64. Internaționalul luxemburghez Gerson Rodrigues a înscris din faţa porţii, cu capul.



"A fost un meci greu, pentru că terenul nu a fost bun. În fine, am câștigat, asta contează. Nu suntem fericiți de faptul că am fost învinși de Qarabag. Jucăm mai departe, dorim să câștigăm Campionatul și Cupa Moldovei. Trebuie să fim optimiști", a spus mijlocașul FC Sheriff, Gerson Rodrigues.



Scorul final a fost stabilit de Antun Palic în minutul 79.



"A fost greu să ne motivăm după eșecul cu Qarabag. Am câștigat, iar acest lucru este cel mai important. Acum vom face o pauză, jucătorii se vor alătura naționalelor lor. Vom reveni apoi cu forțe noi", a spus mijlocașul FC Sheriff, Rifer Kapic.



"Am încercat să jucăm fotbal. În prima repriză nu am luat gol, am fi putut chiar și să dăm. În repriza a doua am încasat un gol stupid. Am restabilit egalitatea, apoi ne-am pierdut concentrarea Acest lucru ne-a costat scump", a spus antrenorul echipei Sfântul Gheorghe, Sergiu Cebotari.



"Am avut în ultima lună multe partide. A fost greu atât fizic, cât și moral. După meciul din Baku a fost greu să-mi motivez jucătorii", a spus antrenorul FC Sheriff, Goran Sablic.



Sheriff Tiraspol este lider în clasamentul Diviziei Naționale. "Galben-negrii" au un avans de 7 puncte față de cea de-a doua clasată Milsami Orhei.