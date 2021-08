Sheriff Tiraspol va avea adversari redutabili în faza grupelor Ligii Campionilor

Sheriff Tiraspol va avea parte de adversari redutabili în faza grupelor Ligii Campionilor. Chiar la prima sa participarea în această fază a turneului, campioana Moldovei va întâlni deja cea mai titrată echipă a competiţiei. Este vorba despre Real Madrid, cea care are cele mai multe trofee ale Ligii Campionilor în palmares, 13 la număr.



"Los Blancos" au câştigat ultimele trei în perioada 2016-2018, devenind atunci primul club care a câştigat Liga Campionilor de trei ori la rând.



Real este unul dintre cele mai valoroase cluburi din lume şi are fani în toate colţurile planetei. Echipa madrilenă mai are în palmares 34 de titluri în La Liga, 19 Cupei ale Spaniei şi 11 Supercupe.



Inter Milano, un alt adversar al Sheriff-ului, la fel are un palmares impresionant. Campioana în exerciţiu a Italiei a cucerit de-a lungul timpului 19 titluri în Serie A, de 7 ori a câştigat Cupa Italiei şi de trei ori Liga Campionilor, ultima dată în 2010.



Şi a treia adversară a Sheriff-ului din grupa D, Şahtar Doneţk se bucură de un palmares de invidiat. "Minerii" sunt de 13 campioni ai Ucrainei şi de tot atâtea ori au cucerit Cupa.



Cel mai mare succes din istoria clubului, însă, Şahtar Doneţk l-a obţinut în 2009, atunci când sub comanda lui Mircea Lucescu şi Alexandru Spiridon, a cucerit Cupa UEFA, actuala Liga Europei.



Toate meciurile cu participarea echipei Sheriff în grupa D a Ligii Campionilor vor fi transmise în direct de PRIME şi CANAL 3.