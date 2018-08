Sheriff Tiraspol va aborda cu moralul bun partida-tur cu Qarabag Agdam din play-off-ul Ligii Europei. Campioana noastră națională a câștigat cu 2-0, în deplasare la Orhei, principiala partidă cu principala contracadidată la titlu, Milsami, în cadrul etapei a 17-a a Diviziei Naționale de fotbal. "Galben-negrii" au deschis scorul în minutul 29 prin Jo Santos.

Brazilianul a primit o pasă în adâncime, l-a driblat cu destul noroc pe portarul formației orheiene Radu Mîțu și a trimis balonul în poartă.



În repriza secundă gazdele și-au dominat clar adversarul. Echipa lui Veaceslav Rusnac a creat numeroase ocazii la poarta echipei adverse, însă portarul "viespilor" Serghei Pașcenco a avut câteva intervenții salutare.



"Eram în avantaj la pauză. Jucasem destule partide în ultima perioadă și echipa este un pic obosită. Am discutat cu băieții și am decis să jucăm mai defensiv în repriza a doua. Deaceea am jucat mai mult pe contraatac", a spus căpitanul FC Sheriff, Mateo Susic.



Scorul final a fost stabilit în prelungirile partidei de mijlocașul bosniac Rifet Kapic. Pasa de gol i-a fost oferită acestuia de atacantul belgian Ziguy Badibanga.



"A fost un meci foarte greu pentru noi pentru că am jucat joi în Europa League. Am avut de înfruntat o echipă puternică. A fost greu, însă noi ne-am pregătit bine de această partidă. Consider că victoria noastră este meritată", a spus atacantul FC Sheriff, Ziguy Badibanga.



"Nu am reușit să marcăm gol. Chiar, și cu Zimbru am avut multe ocazii, și azi multe ocazii. Trebuia doar de marcat și eu cred că cel puțin era să obținem o remiză", a spus căpitanul Milsami Orhei, Vadim Bolohan.



Sheriff, cu 39 de puncte la activ, s-a desprins de orheieni în fruntea clasamentului. Gruparea tiraspoleană are acum șapte puncte avans față de a doua clasată. Pentru campioana Republicii Moldova urmează, pe 23 august, partida-tur, de acasă, cu Qarabag Agdam în play-off-ul Ligii Europei.