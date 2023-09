Sheriff Tiraspol, ţinută în şah de Zimbru Chişinău în derby-ul etapei a 6-a a Superligii moldoveneşti de fotbal

Sheriff Tiraspol a fost ţinută în şah de Zimbru Chişinău în derby-ul etapei a 6-a a Superligii moldoveneşti de fotbal.

"Galben-negrii" s-au impus, la limită, pe terenul "zimbrilor" cu scorul de 1-0. Joao Paulo a înscris singurul gol al partidei în minutul 20. Acesta a trimis balonul în poartă în urma unei centrări expediată de camerunezul Jerome Ngom Mbekeli.

"Am făcut tot posibilul. Am încercat să jucăm. Din păcate am luat un gol copilăresc printr-o pasă lungă de 40 de metri. E clar că ştiam că Sheriff-ul iubeşte pasele, iubeşte atacurile rapide, am riscat", a spus LILIAN POPESCU, antrenor Zimbru.

"Viespile" şi-au mai creat câteva ocazii de înscrie spre final de meci prin Luvannor Henrique sau David Ankiye dar niciul dintre cei doi nu au nimerit poarta apărată de Nicolae Cebotari.

"Trebuia să mai marcăm încă vreo două, chiar trei goluri dar cel mai important e că până la urmă am învins. Când încerci să marchezi pe final de meci, atunci îţi asumi anumite riscuri", a menționat ROBERTO BORDIN, antrenor Sheriff.

Imediat după fluierul de final al arbitrului Daniel Luca, suporterii au intrat în teren pentru a-şi face poze cu favoriţii lor.

După această victorie, Sheriff a acumulat 15 puncte, exact câte are şi liderul Milsami Orhei. În această rundă, "vulturii roşii" au învins-o pe Spartanii Selemet, cu 2-1. De partea cealaltă, Zimbru este pe locul 3 în clasamentul Superligii cu 12 puncte, la egalitate cu Petrocub Hânceşti.