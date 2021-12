Sheriff Tiraspol țintește spre victorie în meciul cu Șahtar Donețk. Partida se va disputa pe stadionul „Olimpiiskii” din Kiev

„Încă de la început, toți spuneau că în această grupă noi ne vom clasa pe locul patru. Dar ne-am descurcat bine și am devansat un club puternic cum este Șahtarul. Înțelegem că, chiar dacă meciul nu are miză, va fi dificil. Eu știu ce formație are Șahtar, e o echipă de luptători. Vor dori să-și ia revanșa.”, e de părere Iurii Vernidub, antrenor Sheriff Tiraspol.„Posibil, pentru mai mulți jucători ai echipei noastre, va fi ultimul meci în Liga Campionilor. Dorim să obținem un rezultat bun, să luăm cele trei puncte.”, a spus Sebastien Thill, mijlocaș Sheriff Tiraspol.Șahtar a acumulat doar un punct în 5 meciuri și nu mai poate părăsi ultimul loc în grupă, dar echipa are nevoie de o victorie de orgoliu.„Când intrăm pe teren, trebuie să respectăm tricoul pe care îl purtăm, să îi respectăm pe suporterii noștri și să ne dăruim în teren la fiecare meci.”, a declarat Roberto De Zerbi, antrenor Șahtar Donețk„În Liga Campionilor nu există echipe slabe. Este un meci foarte important pentru noi. Nu contează cu cine jucăm, cu Sheriff sau Inter, cred că va fi o partidă dificilă și vom înfrunta o echipă care a jucat tare în această ediție a Ligii Campionilor.”, a spus valerii Bondar, fundaș Șahtar Donețk.Meciul Șahtar Donețk - Sheriff Tiraspol se va disputa diseară și va începe la ora 22:00. Partida de pe stadionul „Olimpiiskii” din Kiev va fi transmisă în direct de PRIME, unde va fi comentată în limba română, dar și de CANAL 3, unde va avea comentariul în rusă.