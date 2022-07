Sheriff Tiraspol se pregătește pentru partida retur din turul doi preliminar al Ligii Campionilor

Acesta are 21 de ani şi în ultimul sezon a jucat pentru formaţia din prima ligă olandeză, Go Ahead Eagles. În 43 de meciuri în care a apărut în teren, Botos a marcat 7 goluri.Jucătorul naționalei de tineret a Greciei și-a început cariera la formația Diana Ilioupolis pentru care a evoluat până în 2008. Apoi, mijlocașul s-a transferat la renumitul club elen, AEK Atena. În 2020, el a fost împrumutat la Go Ahead Eagles.Giannis Fivos Botos are toate șansele să-și facă debutul pentru "galben-negri" partida de la Chișinău cu Maribor. Meciul se va disputa pe stadionul "Zimbru" în data de 26 iulie.Recent, Sheriff a mai transferat un fotbalist din Țările de Jos, Kay Tejan, care a evoluat pentru gruparea din liga a doua, TOP Oss.