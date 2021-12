După o evoluție impresionantă în Liga Campionilor, Sheriff Tiraspol se pregătește de schimbări majore. Mai mulți jucători ar putea părăsi campioana Moldovei și ajunge la cluburi din Europa.



Antrenorul "viespilor", Iurii Vernidub, a declarat că pentru echipă urmează o perioadă importantă.



„Pot să spun că lui Arboleda i se încheie contractul. A jucat sub formă de împrumut la noi, așa că decizia îi aparține. Cred că va pleca. Și lui Castaneda i s-a încheiat contractul. Nu l-a prelungit. Despre acești doi oameni pot spune sigur că pot părăsi clubul nostru.”, a declarat Iurii Vernidub, antrenor Sheriff Tiraspol.



Frank Castaneda a ajuns la Sheriff în ianuarie 2020. De atunci a jucat 73 de meciuri și a înscris 42 de goluri. Atacantul columbian a fost golgheterul ediției trecute a Diviziei Naționale, cu 26 de reușite.



Danilo Arboleda evoluează la Sheriff din luna februarie a acestui an. A adunat 46 de partide, în care a înscris patru goluri.



În februarie, "viespile" își vor continua aventura europeană. Sheriff va juca în play-off-ul Ligii Europei, iar printre posibilii adversari sunt Dinamo Zagreb, Real Sociedad, Napoli și Lazio Roma.



„Nu vreau o echipă din Italia. Nu știu de ce, dar nu vreau, mai ales după meciurile cu Inter. Cred că au un campionat foarte bun, puternic. Sincer, nu aș dori să ne mai întâlnim cu Dinamo Zagreb, pentru că am jucat recent cu ei. Vreau ceva nou.”, a spus Iurii Vernidub.

Sheriff își va afla adversarul din play-off-ul Ligii Europei luni, în urma tragerii la sorți de la Nyon. Primul meci se va disputa la Tiraspol, pe 17 februarie, iar a doua manșă este programată pentru 24 februarie.