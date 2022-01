Sheriff Tiraspol s-a despărțit încă de un fotbalist. Brazilianul Fernando Costanza s-a transferat la Krîlia Sovetov Samara. Sud-americanul a semnat un contract valabil pe 3 ani și jumătate și deja a fost prezentat la noua echipă. Fotbalistul va juca în tricoul cu numărul 22."Sunt fericit că am semnat cu Krîlia Sovetov. Mă bucur că am ocazie să mă alături acestui club. Sper să ajut echipa în teren ca să își îndeplinească toate obiectivele", a declarat fundașul Krîlia Sovetov, Fernando Constanza.Costanza a ajuns la Sheriff acum un an. În această perioadă, brazilianul a câștigat titlul în Divizia Națională și a jucat în faza grupelor Ligii Campionilor, unde a fost titular în toate cele șase meciuri.Brazilianul și-a început cariera la academia clubului din țara natală Fluminense. De-a lungul anilor, Costanza a mai evoluat pentru Botafogo Rio de Janeiro, dar și la echipă a doua a grupării franceze Lille.În această iarnă de la Sheriff au mai plecat Frank Castaneda, Danilo Arboleda și Nadrey Dago.