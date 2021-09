Sheriff Tiraspol este în pragul unui moment istoric. „Viespile” vor juca primul meci în grupele Ligii Campionilor

Sheriff Tiraspol este în pragul unui moment istoric, pe care l-a așteptat în toți cei 24 de ani de existență. „Viespile” vor juca primul meci în grupele Ligii Campionilor și vor întâlni acasă pe Șahtar Donețk.



Antrenorul Iurii Vernidub cu greu găsește cuvinte pentru a descrie performanța senzațională a discipolilor lui în cea mai tare competiție europeană inter-cluburi.



"Suntem într-adevăr într-o poveste. Aș dori ca această poveste să dureze cât mai mult. Merităm asta", a declarat antrenorul Sheriff Tiraspol, Iurii Vernidub.



Din teren, Sheriff va fi condus de căpitanul Frank Castaneda, un jucător care are 36 de goluri marcate în tricoul clubului tiraspolean:



"Nu am stat mult pe gânduri când am primit oferta de la Sheriff. Cred că în acest sezon m-au făcut căpitan pentru ca să devin lider, să îi încurajez pe coechipierii mei pe teren și în afara lui."



"Nu am creat doar o echipă, ci o adevărată familie. Un grup de internaționali. Europa, Africa, America de Sud, reprezentăm lumea întreagă", a spus Vernidub.



În lotul lui Sheriff sunt cinci fotbaliști moldoveni. Cel mai experimentat dintre ei este portarul Serghei Pașcenco, care înaintea debutului în Liga Campionilor a vizitat vechiul stadion al „viespilor”.

"Acesta este stadionul nostru. Aici s-a născut clubul nostru de fotbal. E un stadion cu o istorie mare. Veneam aici cu tatăl meu, am fost băiat de mingi la meciurile primei echipe. Tot aici am jucat prima mea partidă în tricoul lui Sheriff", a declarat portarul Sheriff Tiraspol.



Meciul Sheriff - Șahtar se va disputa miercuri, 15 septembrie, la Tiraspol, cu începere de la ora 19:45. Partida va fi difuzată în direct de PRIME, unde va fi comentată în limba română și de CANAL 3, unde va avea comentariul în limba rusă.