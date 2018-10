Sheriff Tiraspol are nevoie de doar un punct pentru a obţine cel de-al 17-lea titlu de campioană a Moldovei

Liderul Diviziei Naţionale, Sheriff Tiraspol poate să-şi asigure cel de-al 17-lea titlu de campioană a Republicii Moldova la fotbal în următoarea etapă. "Viespile" mai au nevoie de un punct în partida cu Milsami Orhei de săptămâna viitoare.

Sheriff este la un pas de titlu chiar dacă în ultimele 2 meciuri a obţinut doar 2 puncte. În etapa a 23-a, tiraspolenii au remizat la Vadul lui Vodă cu Speranţa Nisporeni, scor 0-0. Sheriff-ul a dominat meciul şi a ratat câteva ocazii uriaşe de a înscrie.

"Echipa a jucat bine, nu am pretenţii. Am dominat copios, am creat 6-7 ocazii clare de gol, însă când nu marchezi e greu de spus ceva . Păcat că nu am luat cele trei puncte, pentru că le-am meritat din plin", a spus Goran Sablic, antrenor Sheriff.

"Scopul principal a fost să nu luăm gol şi după posibilitate să marcăm Sheriff-ului. Nu am reuşit, însă am luat un punct foarte important", a spus Daniil Avdiuşkin, portar Speranţa Nisporeni.

Zimbru Chişinău, cândva rivala de moarte a Sheriff-ului, este la polul opus.

Cel mai titrat club de fotbal din capitală a ajuns pentru prima dată în istorie pe ultimul loc în Divizia Naţională. Asta după ce "galben-verzii" au pierdut meciul cu Sfântul Gheorge Suruceni cu scorul de 1-3.

"Sfinţii" au început mai bine partida de pe teren propriu şi au deschis scorul în minutul 16 prin Vadim Paireli. Zimbru a egalat peste 12 minute prin Marius Obekop. Sfântul Gheorghe a dat lovitura de graţie în repriza secundă. Alexandru Suvorov a înscris din penalty, iar Artiom Puntus a stabilit scorul final în prelungiri.

Vicecampioana Milsami Orhei a suferit a patra înfrângere consecutivă în Divizia Naţională. Echipa pregătită de Veaceslav Rusnac a fost învinsă de această dată pe teren propriu de Petrcoub Hânceşti, scor 2-1.

Oaspeţii au deschis scorul în minutul 2 prin Vladimir Ambros, iar Mihail Plătică a egalat peste 11 minute. Atacantul lui Petrocub, Ambros a marcat golul victoriei în minutul 21 din penalty.

Graţie acestei victoriei, Petrocub a egalat-o la puncte pe Milsami, care este pe locul doi în clasament.

Într-o altă partidă, Zaria Bălţi a remizat cu Dinamo-Auto Tiraspol, scor 1-1.