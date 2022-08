Sheriff Tiraspol a terminat la egalitate meciul din prima manşă a play-off-ului Ligii Europei

"Am avut un start de meci bun. Ne-am creat câteva ocazii de gol. Dacă am fi reuşit să înscriem, atunci jocul, probabil ar fi luat o altă întorsătură. Dar cel mai important e că nu am încasat gol. Mai avem încă 90 de minute în meciul-retur. Cred că suntem echipa mai bună. Trebuie să tratăm cu maximă seriozitate partida următoare şi să învingem.", a spus STJEPAN TOMAS, antrenor Sheriff.Confruntarea dintre cele două formaţii a început cu o întârziere de 10 de minute. Motivul a fost defecţiune care a apărut la instalaţia de nocturnă a stadionului "Vazgen Sargsian" chiar în momentul când echipele erau deja pe teren. După ce problemele au fost înlăturate, partida a început.La Piunik, internaţionalul moldovean Eugeniu Cociuc, a fost titular şi a jucat pe toată durata meciului. Aşadar, calificarea în faza grupelor Ligii Europei se va decide în manşa secundă, la Chişinău. Partida retur a dublei manşe este programată pentru data de 25 august pe stadionul Zimbru.