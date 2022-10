Sheriff Tiraspol a pierdut şi partida retur cu Real Sociedad din Liga Europei, scor 0-3.



Campioana Moldovei a avut un debut meci nu prea reuşit. Pe la mijlocul primei reprize „viespile" au rămas în inferioritatea numerică, după ce Armel Zohouri a fost eliminat iar în prelungiri bascii au reuşit să marcheze şi primul gol al confruntării.



Alexander Sorloth l-a învins pe Dumitru Celeadnic cu un şut puternic de la marginea careului.



Gazdele au continuat să pună presiune şi în partea a doua şi şi-au mărit avantajul prin Diego Rico care a înscris dintr-o pasă oferită de Robert Navarro. Ultimul avea să-şi treacă şi el numele pe lista marcatorilor spre finalul meciului.



După această victorie, Real Sociedad a acumulat 12 puncte şi şi-a consolidat poziţia de lider în grupa E, fapt ce îi asigură participarea în următoarea fază a Ligii Europei. Pe poziţia a doua este Manchester United care are nouă puncte.



Formaţia engleză care a câştigat greu cu Omonia Nicosia, scor 1-0, pe Old Trafford, printr-un gol marcat în prelungiri de Scott McTominay mai are nevoie de un punct pentru a fi sigură de calificare.



În următoarea a etapă, Manchester United va juca pe "Old Trafford" cu Sheriff Tiraspol iar meciul dintre cele două formaţii va fi transmis, în direct, de CANAL 3.