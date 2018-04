Sheriff Tiraspol a pierdut fără drept de apel partida cu Milsami

Surpriză în sferturile de finală ale Cupei Moldovei la fotbal. Deţinătoarea trofeului, Sheriff Tiraspol, a pierdut fără drept de apel partida de la Orhei cu Milsami. Ambele goluri ale "vulturilor roşii" au fost marcate de Mihai Plătică.



În penultimul act Milsami va juca cu Petrocub Hânceşti. Elevii lui Lilian Popescu au câştigat, de asemeni cu scorul de 2-0, meciul cu Speranţa Nisporeni. Eroul partidei a fost Vladislav Ivanov. Introdus în teren în repriza secundă, mijlocaşul hânceștean a înscris două goluri: în minutele 86 şi 90+4.



"Vrem să dedicăm această victorie colegului nostru Maxim Potârnice, care a devenit tătic de fetiţă. Am creat mai multe ocazii de gol decât Speranţa", a menţionat Vladislav Ivanov, mijlocaş Petrocub-Hânceşti.

"Puţin ne-a fost greu, pentru că Speranţa ne-a închis spaţiile. Am făcut câteva modificări la pauză. Cred că am fost mai aproape de victorie", a precizat Lilian Popescu, antrenor Petrocub-Hânceşti.



"Adversarul a avut două şuturi în cadrul porţii şi a înscris două goluri. Noi am avut două şuturi în cadrul porţii şi niciun gol! Trebuie să batem mai des şi mai bine la poartă. Asta e legea fotbalului! Dacă nu încerci, nu poţi să ai succea", a declarat Cristian Efros, antrenor Speranţa Nisporeni.



Într-o altă semifinală se vor întâlni Zimbru Chișinău şi Dinamo-Auto Tiraspol. "Galben-verzii" au zmuls victoria cu 1-0 la finalul celor două reprize de prelungiri ale confruntării de la Chișinău cu Zaria Bălţi. Ilie Damașcan a înscris singurul gol déjà dincolo de minutul 120.

Cât despre dinamovişti, ei s-au calificat în semifinale din oficiu, după forfaitul declarat de clubul Dacia din Capitală. Semifinalele Cupei Moldovei sunt programate pentru 9 mai.