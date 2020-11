Sheriff Tiraspol a pierdut cu 0-1 partida cu Petrocub

Orice început are și un sfârșit. După 15 victorii consecutive în actuala ediție a Diviziei Naționale de fotbal, Sheriff Tiraspol a suferit primul eșec, pierzând cu 0-1 partida cu de la Hâncești cu Petrocub. Singurul gol al celui mai așteptat meci al etapei a 17-a a fost marcat în minutul 62 de Alexandru Bejan.

"Viespile" au pierdut în premieră după 36 de partide fără înfrângere în Campionatul Moldovei.



"Practic am avut mai multe ocazii. Ceea ce contează, nu am văzut agresivitatea în jocul Sheriff-ului. Ne-am străduit să neutralizăm punctele lor forte, am jucat disciplinat", a declarat Lilian popescu, antrenor Petrocub-Hâncești.

"Ne-am creat ocazii atât în prima, cât și în a doua repriză. Am încasat golul în urma unui contraatac. Toate aceste lucruri reprezintă rezultatul. Cele două echipe au jucat până la primul gol marcat", a spus Victor Mihailov, antrenor interimar Sheriff Tiraspol.



Într-o altă dispută a etapei, Sfântul Gheorghe Suruceni a surclasat la Chișinău cu 4-0 pe Dacia-Buiucani.

Roman Volkov, Aliyu Adam, Yevghen Smirnov și Mihai Ghecev au punctat pentru "sfinți".