Sheriff Tiraspol a obținut prima victorie în Divizia Națională după o pauză de aproape o lună. "Galben-negrii" au dispus de Speranța Nisporeni cu scorul de 3-0 în etapa a 19-a.



Internaționalul moldovean, Veaceslav Posmac a marcat primul gol al partidei jucate aseară la Tiraspol în minutul 5. Gazdele s-au dezlănțuit pe final de meci, atunci când au marcat încă de două ori într-un interval de 8 minute. Liberianul Peter Wilson și-a trecut în cont dubla.

"Am câștigat și am obținut trei puncte. Merge mai departe. Meciul nu a fost ușor, mai ales după pauza legată de evoluția echipei naționale. Mereu e greu de revenit în forță, dar le mulțumesc băieților că au obținut rezultatul dorit.", a spus antrenorul Sheriff, Victor Mihailov.



"Nu pot să zic că băieții mei nu s-a străduit, dar la moment încă nu suntem gata să concurăm cu Sheriff-ul. În mare parte nu am avut niciun șut pe cadrul porții, iar acest lucru mă întristează.", a spus antrenorul Speranța Nisporeni, Volodimir prokopinenko.



Într-un alt meci al etapei, vicecampioana Sfântul Gheorghe Suruceni a remizat surprinzător cu lanterna roșie a clasamentului, FC Codru. Partida disputată la Lozova s-a terminat fără goluri.



În ultimul meci al etapei a 19-a, Milsami Orhei se va confrunta cu Petrocub Hâncești. Partida este programată în această seară.