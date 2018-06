Sheriff Tiraspol a învins Zimbru Chişinău în aşa numitul El Clasico de Moldova

FOTO: publika.md

Sheriff Tiraspol s-a impus din nou în aşa numitul El Clasico de Moldova. "Viespile" au învins eterna rivală Zimbru Chişinău, de această dată cu scorul de 1-0. Singurul gol al meciului jucat aseară la Chişinău a fost marcat la finalul primei reprize de Alhaji Kamara.



Zimbru Chişinău a dominat în totalitate repriza a doua şi a avut mai multe ocazii de a egala, iar cea mai mare i-a aparţinut atacantului Ion Nicolăescu. Acesta a şutat periculos din interiorul careului, dar mingea s-a dus pe lângă poartă.



"Am creat mai multe ocazii şi am putut marca, însă poate nu ne-a ajuns noroc sau sânge rece la finalizare", a menţionat Sergiu Secu, antrenor Zimbru.



"S-a văzut că în repriza a doua echipa mea a cedat fizic, începând cu minutul 50-55. Echipa în general arăta foarte rău. Zimbru este o echipă foarte bună, care ne-a obligat să ne apărăm în repriza secundă, însă noi am rezistat", a declarat Goran Sablic, antrenor Sheriff.



Zimbru rămâne doar cu o victorie în această ediţie de campionat şi este penultima clasată. Ultima victorie a "galbeni-verzilor" în Divizia Naţională datează de aproape 2 luni.



În alte două meciuri ale etapei a 13-a Dinamo-Auto Tiraspol a remizat cu Petrocub Hânceşti, scor 2-2, după ce a condus cu 2-0, iar Zaria Bălţi a terminat de asemeni la egalitate partida cu Sfântul Gheorghe Suruceni, scor 1-1.