Sheriff Tiraspol a cucerit Cupa Moldovei la fotbal

foto: Sheriff Tiraspol

Sheriff Tiraspol a cucerit Cupa Moldovei la fotbal. În finală, "viespile" au dispus cu 1-0 de Sfântul Gheorghe Suruceni, într-o partidă desfășurată pe stadionul Zimbru din Chișinău.



Surucenenii au dominat teritorial în prima repriză și au avut câteva ocazii, dar le-au ratat și pe cele mai clare prin Gareghin Kirakosian și Sergiu Istrati.



Din cauza problemelor de lot, Zoran Zekic, antrenorul tiraspolenilor, a fost nevoit să titularizeze mai mulți jucători de la școala de fotbal a clubului. Unul dintre ei este Eugen Berco, care a debutat la prima echipă a "galben-negrilor".



"Am avut un debut de vis la Sheriff. Am cucerit Cupa Moldovei. Nici nu am cuvinte să descriu ce simt. A fost o atmosferă superbă", a declarat Eugen Berco, atacant FC Sheriff.



În repriza secundă, tiraspolenii și-au revenit, au atacat în valuri, însă au avut ghinion la faza de finalizare. Laureata Cupei Moldovei s-a decis în timpul suplimentar. Golul victoriei a fost marcat în minutul 93 de către atacantul brazilian Leandro Ribeiro.



"Sunt foarte mulțumit, am muncit mult în această săptămână și am jucat bine. Sunt fericit că am cucerit acest trofeu. Obișnuiesc să marchez goluri pe finalurile de meci partidei. Trebuie să muncesc în continuare pentru a marca mai multe goluri", a zis Leandro Ribeiro, atacant FC Sheriff.



"Nu am vrut ca partida să intre în prelungiri. A fost foarte greu. Am avut multe ocazii, însă nu am fost suficient de concentrați pentru a le fructifica. Mă bucur că am cucerit Cupa”, a zis Zoran Zekic, antrenor FC Sheriff.



Pierzând finala, Sfântul Gheorghe a ratat și șansa de a juca în premieră în cupele europene inter-cluburi.



"Am pierdut în fața unei echipe ce ne depășește la orice capitol. Au fotbaliști mai buni, buget mai mare, infrastructură. Cu toate acestea, elevii mei și-au dorit mai mult acest trofeu, însă nu a fost să fie", a menționat Sergiu Cebotari, antrenor FC Sfântul Gheorghe.



Tiraspolenii au intrat în posesia trofeului pentru a zecea oară.